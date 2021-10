Weiterbildungs-Kooperation zwischen UNO und Sigmund Freud PrivatUniversität

Die Zusammenarbeit trägt dem steigenden Bedarf an Expert*innen in internationalem Recht und Diplomatie Rechnung

Wien (OTS) - Die Fakultät für Rechtswissenschaften der SFU kooperiert zukünftig mit dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen bei der Weiterbildung in den Bereichen Internationales Recht und Diplomatie. Eine entsprechende Vereinbarung wurde Ende September unterzeichnet. Die SFU wird in diesem Rahmen am UNO-Standort Wien Aus- und Fortbildungen in englischer Sprache für die Tätigkeit in internationalen Organisationen, diplomatischen Vertretungen und grenzüberschreitend tätigen Nichtregierungsorganisationen anbieten.

Dazu meint Univ.-Prof. Dr. Diana zu Hohenlohe, Vizedekanin und Universitätsprofessorin für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der SFU: " Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Terrorismus und Pandemien, die nur im Wege internationaler Kooperation wirksam adressiert werden können, werden gut ausgebildete Expert*innen im internationalen Recht für die auf dieser Ebene handelnden Akteure immer wichtiger. Gerade Wien mit seiner Tradition als Verhandlungsort für multilaterale Abkommen und UNO-Standort bietet ein hervorragendes Umfeld, um in das Völkerrecht und in die globale Diplomatie einzutauchen ."

Zunächst ist ein einjähriges Masterprogramm mit dem Abschluss „Master of Laws (Public International Law)“ geplant. Programmstart soll im nächsten Jahr sein. Für Studierende aus weniger wohlhabenden Ländern steht ein Kontingent an Stipendien zur Verfügung.

Link zur Seite des Studiengangs

