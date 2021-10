Industrie 4.0 in Zeiten von COVID-19

Präsentation der Studie „Made in Austria: Produktionsarbeit in Österreich 2021“ der TU Wien in Kooperation mit der FHWien der WKW am 15. Oktober 2021 im TUtheSKY.

Wien (OTS) - Als eines der ersten Kooperationsprojekte des neu gegründeten Institute for Digital Transformation and Strategy (IDS) der FHWien der WKW werden im Rahmen des „Forums für Produktionsarbeit in Österreich“ die Ergebnisse des 2019 etablierten Industriepanels „Made in Austria“ für das Jahr 2021 präsentiert. Dafür wurden zum dritten Mal über 100 Führungspersönlichkeiten österreichischer Unternehmen aus produzierender Industrie und Gewerbe zu den folgenden Bereichen befragt:

Situation des eigenen Unternehmens , Markt, Wettbewerbsfähigkeit

Anwendung von Robotik und Assistenzsystemen

Ziel der jährlichen, von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlund und FH-Prof. DI Dr. Walter Mayrhofer, MBA an der TU Wien ins Leben gerufenen Erhebung ist eine regelmäßige und wissenschaftlich fundierte Darstellung der Ist-Situation und der Zukunftserwartungen österreichischer produzierender Unternehmen, mit einem Fokus auf die Themen Digitalisierung und Automatisierung.



Digitale Assistenzsysteme sind in Österreichs Industrie angekommen

Erste Ergebnisse der diesjährigen Studie zeigen, dass digitale Assistenzsysteme in Österreichs Produktionsbetrieben endgültig angekommen sind. Dabei ist der verstärkte Einsatz digitaler Assistenzsysteme für arbeitsplatznahes Lernen auch dem durch COVID-19 ausgelösten Trend zum digitalen Lernen geschuldet.

Als Moderator führt Walter Mayrhofer (Studienmitautor, Head of Research der FHWien der WKW sowie Leiter des IDS) durch die ganztägige Veranstaltung. Diese bietet neben der Präsentation der Studienergebnisse auch ExpertInnenvorträge u. a. zu folgenden Themen:

Auswirkungen von Corona auf zukünftige Produktionsnetzwerke

Kollaborationsfähige Robotik, Industrie 4.0, Assistenzsysteme und digitale Transformation

Organisatorische und personelle Herausforderungen der Produktion von morgen

„Made in Austria 2021+. Forum für Produktionsarbeit in Österreich“ mit Studienpräsentation



Zeit: 15. Oktober 2021, 10 Uhr bis 16:30 Uhr

Ort: TUtheSky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien

Teilnahmegebühr: € 390 netto

Details zum Programm und Anmeldung auf der FHWien-Website



„Made in Austria 2021+. Forum für Produktionsarbeit in Österreich“ wird vom Institut für Managementwissenschaften der TU Wien, Fraunhofer Austria, dem Institute for Digital Transformation and Strategy der FHWien der WKW (IDS) und EIT Manufacturing CLC East veranstaltet.

Über das Institute for Digital Transformation and Strategy (IDS)

Das 2021 gegründete Institute for Digital Transformation and Strategy (IDS) der FHWien der WKW fokussiert seine Forschungstätigkeiten auf die Analyse und Lösung komplexer Problemstellungen der Organisation digitaler Transformationsprozesse. Als Teil des Department for Digital Economy stellt es praxisorientierte Forschungsfragen in den folgenden Bereichen in das Zentrum seiner Arbeit:

Digital Transformation

Organization Design

Strategy & Competitiveness

Corporate Governance

Walter Mayrhofer, Forschungsleiter der FHWien der WKW, wird die Präsentation der Studie „Made in Austria: Produktionsarbeit in Österreich 2021“ beim „Forum für Produktionsarbeit in Österreich“ am 15. Oktober 2021 im TUtheSky in Wien moderieren.

Erste Ergebnisse der Studie „Made in Austria: Produktionsarbeit in Österreich 2021“ zeigen, dass digitale Assistenzsysteme in Österreichs Produktionsbetrieben endgültig angekommen sind.

