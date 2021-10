SPÖ-Deutsch: „Türkiser Skandal-Kanzler muss sofort Stellung nehmen, Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Durchtauchen angesichts der von Ihnen und der ÖVP ausgelösten Staatskrise ist diesmal keine Option, Herr Kurz!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch fordert ÖVP-Kanzler Kurz ultimativ auf, endlich zu den Verdachtslagen in Richtung Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit Stellung zu nehmen, die heute, Mittwoch, zu Razzien im türkisen Kanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium geführt haben. „Wie immer, wenn es eng wird, geht Kurz auf Tauchstation. Doch eines ist klar: Angesichts der von Ihnen und Ihrer türkisen ÖVP ausgelösten Staatskrise ist Durchtauchen diesmal keine Option, Herr Kurz. Mit Schweigen werden Sie Ihre Haut nicht retten“, so Deutsch an die Adresse des ÖVP-Kanzlers, der jetzt bereits in der zweiten Causa als Beschuldigter geführt wird. „Auch bei einem Gipfeltreffen in Slowenien gibt es genügend Mikrophone und Kameras, von denen sich Kurz sonst magisch angezogen fühlt. Kurz muss jetzt sofort zu den schwerwiegenden Vorwürfen Stellung nehmen, Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

