Nationalratspräsident Sobotka besucht Liechtensteins Landtagspräsidenten Frick

Austausch über enge bilaterale Beziehungen der beiden Länder

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka stattete heute dem Landtagspräsidenten Liechtensteins, Albert Frick, einen Besuch in Vaduz ab. Der parlamentarische Austausch spiele für die bilateralen Beziehungen der beiden Länder eine wichtige Rolle und sei durch die Etablierung eigener bilateraler parlamentarischer Gruppen nach dem letzten Besuch 2019 neu belebt worden, so Nationalratspräsident Sobotka. Liechtensteins Fürstenhaus, die Regierung und das Parlament seien traditionell sehr eng mit Österreich verbunden, erläuterte Sobotka. Er könne sich darüber hinaus vorstellen, den Kontakt auf parlamentarischer Ebene noch weiter zu vertiefen.

Bodenseeregion als Wachstumsmotor und Modellregion

Eine hohe Zahl an VorarlbergerInnen, die nach Liechtenstein pendelt, unterstreiche die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Vorarlberg und Liechtenstein, hob der Nationalratspräsident hervor. Die Bodenseeregion mit etwa 4 Millionen EinwohnerInnen sei ein europäischer Wachstumsmotor sowie Modellregion für eine umfassende grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Darüber hinaus stehe er dem Vorschlag der Schweiz zur Einrichtung einer "Dialogplattform Bodensee" zwischen der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich positiv gegenüber, so Sobotka.

Themen zur weiteren Intensivierung der engen, historisch gewachsenen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich sind aus Sicht des Nationalratspräsidenten etwa die Zusammenarbeit im Kultur- und Wissenschaftsbereich, die Digitalisierung oder Fragen der Wissenschaftsdiplomatie.

Auch, was die Zusammenarbeit mit Liechtenstein während der Corona-Pandemie betrifft, sei diese aus österreichischer und speziell Vorarlberger Sicht hervorragend verlaufen - vor allem im Hinblick auf viele PendlerInnen.

Seinen Dank sprach der Nationalratspräsident für die liechtensteinische Unterstützung der Internationalen Antikorruptionsakademie (IACA) mit Sitz in Laxenburg (Niederösterreich) aus, zumal Österreich eine solche Akademie als internationale Organisation mit 80 Vertragsparteien nicht alleine finanzieren könnte.

Dem Austausch mit Landtagspräsident Frick folgte ein Kurzbesuch des Nationalratspräsidenten bei Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch. Auch in diesem Gespräch standen die engen bilateralen Beziehungen der beiden Länder im Mittelpunkt.

Sobotka erhält Auszeichnung

Als Auszeichnung für seine Verdienste um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein, insbesondere auf parlamentarischer Ebene und im Bereich Inneres, verlieh am Rande des Besuchs in Liechtenstein Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz an Nationalratspräsident Sobotka das "Grosskreuz mit Brillanten" als zweithöchsten Grad des fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens. Die Ordensverleihung stelle für ihn einen weiteren Höhepunkt des freundschaftlichen Verhältnisses der beiden Länder dar, betonte Sobotka. (Schluss) mbu

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl