Michael Karre wechselt zu BDO

Wien (OTS) - Seit 1.10.2021 ist Michael Karre Partner bei BDO. Der erfahrene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verstärkt das Team am Standort Graz.



Michael Karre betreut Kundinnen und Kunden vorwiegend aus dem KMU-Bereich und steht ihnen dabei für alle steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen zur Verfügung. Der gebürtige Linzer legt außerdem Wert auf eine umfassende Begleitung über verschiedene Servicelines hinweg. Neben internationalem Steuerrecht gehört daher auch die Betreuung von Expats, Due Dilligence und Transaktionsberatung zu seinen Fokusbereichen. „Ich möchte meinen Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand bieten. Bei BDO freue ich mich daher vor allem auf die teamübergreifende Projektarbeit, damit Kundinnen und Kunden vom gesamten Wissen und der Erfahrung der BDO Gruppe profitieren können“, betont der studierte Jurist. Nach Stationen in der Industrie und bei kleineren Wirtschaftstreuhändern war er 13 Jahre bei Deloitte tätig, davon acht Jahre als Partner. „Michael verfügt in seiner Rolle als zentraler Ansprechpartner für Kundinnen und Kunden über viele Jahre Beratungserfahrung. Er ist außerdem Teamplayer und Führungskraft im besten Sinne. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Peter Pilz, Partner bei BDO und Leiter des steirischen Standorts.

Neben seiner Tätigkeit als Fachautor ist Michael Karre auch immer wieder als Lehrbeauftragter tätig. Er lebt mit seinen beiden Söhnen in Graz.

