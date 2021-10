Generali setzt Siegesserie bei den AssCompact Awards fort

Generali sichert sich zum fünften Mal in Folge Platz 1 als Versicherer mit „Bestem Service für Vermittler“. Mit drei ersten Plätzen erneut erfolgreichster Versicherer.

Wien (OTS) - Bei den alljährlich vergebenen AssCompact Awards erzielte die Generali Versicherung zum wiederholten Mal ausgezeichnete Ergebnisse. Sie errang gleich in drei Kategorien den ersten Platz und ist damit der Top-Versicherer am österreichischen Versicherungsmarkt.

Seit fünf Jahren „Bester Service für Vermittler“

In der Königsdisziplin „Bester Service für Vermittler“ stellt die Generali zum fünften Mal in Folge den Sieger. „Diese Auszeichnung ist ein sehr großer Erfolg für die Generali. Sie bestätigt, dass wir mit unseren digitalen Services kombiniert mit qualitativ hochwertiger Beratung auf allen Ebenen die Bedürfnisse unserer Partnerinnen und Partner und der Kundinnen und Kunden erfüllen. Ich bedanke mich herzlichst für diese Anerkennung und das in die Generali gesetzte Vertrauen. Als Lifetime Partner begleiten wir Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg in die Zukunft“, zeigte sich Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, hoch erfreut über den neuerlichen Erfolg. Er bedankte sich auch ganz besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die diese Auszeichnungen nicht möglich wären.

Auch in der Sparte Eigenheim/Haushalt ist die Generali seit 2010 Seriensieger und bestätigt damit eindrucksvoll ihre Position. Komplettiert wird das herausragende Ergebnis durch einen ersten Platz in der Sparte Unfall.

Zu den AssCompact Awards



AssCompact, das Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement, verleiht jährlich im Rahmen des AssCompact Trendtages die AssCompact Awards. Sie basieren auf einer repräsentativen Umfrage unter unabhängigen Vermittler_innen. Entsprechend hoch ist auch ihr Stellenwert in der Versicherungs- und Vorsorgebranche. Mit 2.663 Votings in sieben Sparten verzeichneten die Umfragen zu den AssCompact Awards 2021 einen neuen Teilnehmer_innenrekord. Dieses Jahr wurden Awards für die Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sowie die Sparten Berufsunfähigkeit, Fondsgebundene Lebensversicherung, Risiko Leben, Kranken, Eigenheim/Haushalt und Unfall vergeben. Die Awards stellen einen der wichtigsten Gradmesser für die Qualität in der österreichischen Versicherungsbranche dar.

Ein Foto finden Sie hier.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 70,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 vertreten. Mit über 72.000 Mitarbeiter_innen sowie 65,9 Millionen Kund_innen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber der Strategie der Generali. Ziel ist, ein lebenslanger Partner für alle Kund_innen zu sein und dank des einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen zu bieten. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.



