Barbara Stöckl im Gespräch mit Florian Klenk, Christian Bachler, Renée Schroeder, Nicola Löwenstein und Balázs Ekker

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 7. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Journalist Florian Klenk, Bauer Christian Bachler, Biochemikerin Renée Schroeder, Moderatorin und Logopädin Nicola Löwenstein und „Dancing Stars“-Juror Balázs Ekker zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Steigen Sie oba vom hohen Ross in der Bobo-Bubble in Wien“ – dass dieser Satz der Grundstein einer ganz besonderen Freundschaft werden würde, hätte wohl niemand gedacht. Christian Bachler, Bergbauer in der Steiermark, richtete diesen 2019 in einem Wut-Video an „Bobo“-Journalist Florian Klenk in Wien, nachdem dieser damals das sogenannte Kuhurteil gutgeheißen hatte. Zwei Jahre später haben die beiden den jeweils anderen an ihrem Arbeitsplatz besucht, viel übereinander gelernt und Bachlers Hof wurde durch eine von Klenk initiierte Crowd-Funding-Aktion gerettet. Die Freundschaft hat Florian Klenk nun in einem Buch verarbeitet und dabei seine eigenen, bäuerlichen Wurzeln erforscht.

Ihre bäuerliche Ader hat Biochemikerin Renée Schroeder schon vor einigen Jahren entdeckt und sich nach ihrer Pensionierung ganz auf ihren Bauernhof im Salzburger Tennengau eingerichtet. Nebenbei ist sie wissenschaftlich noch immer sehr aktiv, aktuell mit einem Buch über das Molekül RNA, Baustein des Lebens und zuletzt wegen der Corona-Impfung in aller Munde.

„Dancing Stars“-Juror Balázs Ekker schaut den Promis im Ballroom derzeit wieder ganz genau auf die Füße. Privat macht sich der gebürtige Ungar Gedanken über Nachhaltigkeit und Klimawandel und versucht sich derzeit in einem Landwirtschafts-Selbstversorgerprojekt.

Auch Nicola Löwenstein hat ganz neue Wege eingeschlagen und ihren Beruf als Fernsehmoderatorin an den Nagel gehängt, um sich für ein Logopädie-Studium noch einmal an die Uni zu wagen. Nun hat Sie den Abschluss in der Tasche und freut sich auf neue Herausforderungen.

