„Kongresstag Pflege 2021“: Lebenswertes Altern – Bewährtes und Innovatives

Wien (OTS) - Social Distancing hat unser Leben im vergangenen Jahr geprägt. Gerade in der Pflege ist aber der persönliche Kontakt ein zentraler Punkt. Themenwelten wie Technologie, Depression in der Einsamkeit rund um das selbstbestimmte Altern stehen im Mittelpunkt des diesjährigen „Kongresstag Pflege“, der am Donnerstag, 7. Oktober 2021 als Online-Kongress stattfindet.

Die Menschen werden immer älter. Bis zu 130 Jahren werden schon als möglich gesehen[1]. „Idealerweise ist dies ein selbstbestimmtes und selbstständiges Altern. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass mit steigendem Alter die Notwendigkeit einer Unterstützung steigt,“ erklärt Wolfgang Sissolak, BSc, Pflegedirektor des Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien. „Dafür braucht es Menschen mit dem erforderlichen und wissenschaftlich fundierten Fachwissen, also professionelle Pflegefachkräfte in den unterschiedlichen Qualifikationen bis hin zum Studium.“ Besonders der persönliche Kontakt ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren in der professionellen Pflege. Im vergangenen Jahr haben die weltweiten Umstände die Bedeutung von sozialer Isolation deutlich wie nie aufgezeigt.

Der „Kongresstag Pflege 2021“ widmet sich Fragen wie: Wie können modernste Technologien in der professionellen Pflege helfen zu unterstützen? Wie wird ein selbstbestimmtes Altern möglich? Wie muss die Gesundheits- und Krankenpflege der Zukunft in einer immer älter werdenden Gesellschaft organisiert und gestaltet sein?

Der Kongresstag Pflege wird heuer in einem neuen Format stattfinden. Zum ersten Mal arbeiten drei Häuser der Vinzenz Gruppe eng zusammen. Unter der Federführung der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren Brigitte Lagler, MSc, Astrid Reiter, MBA, MSc und als Gastgeber Wolfgang Sissolak, BSc wird der Kongress online übertragen.

Als Referentinnen und Referenten konnten hochrangige Vertreter der Fachgebiete gewonnen werden:

Rosmarie Fink

Validationsexpertin Barmherzige Schwestern Pflege GmbH, Pflegehaus St. Katharina

Mag.a Dr.in Elisabeth Haslinger-Baumann

Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung, Lehre und Forschung FH Campus Wien

Mag.a Ulrike Klein

Bewohnervertretung VertretungsNetz, Juristin

Birgit Meinhard-Schiebel

Präsidentin Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger

Franz Schweidler

Geschäftsführung Schweidler&Comfort4all

Dipl. Päd. Markus Moosbrugger MHPE

Pflegedienstleitung Wohn- und Pflegeheime Hall in Tirol

Mira Christine Mühlenhof

Enneagrammexpertin Key to see GmbH, Berlin, Deutschland

P. Friedrich Prassl SJ

Direktion Kardinal König Haus Wien

[1] Vgl.: Royal Societey Open Science unter https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.202097 ; 29.09.2021

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anton Kühnelt-Leddihn

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

Leitung Kommunikation

Dornbacher Straße 20-30, 1170 Wien

T: +43 1 40088 – 9320

M: +43 664 884 93 446

anton.kuehnelt-leddihn @ khgh.at

www.khgh.at