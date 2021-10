ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere zum Tannheimertal, „Politik live“ mit Hans Bürger zur Steuerreform

Außerdem: Schwerpunkt zum 75. Geburtstag Danzers, „Kabarett im Turm“ mit Lainer & Putscher, „Kultur Heute: Künstlergespräch“ mit Alice Schwarzer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, im Hauptabend die „Land der Berge“-Premiere „Juwel der Berge: Tannheimertal“ über die Naturverbundenheit und die jahrhundertealten Traditionen der Region. Anschließend diskutiert Hans Bürger in „Politik live“ mit seinen Gästen zur neuen Steuerreform. Danach präsentiert „Kabarett im Turm“ das Erfolgsprogramm „Wurstsalat“ von Günther Lainer und Christian Putscher, bevor der Abend ab 22.50 Uhr im Zeichen von Georg Danzer steht, dessen Geburtstag sich an diesem Tag zum 75. Mal jährt: Auf „Ein Portrait – oder zwei?“ folgt Danzers letzter Donauinselfest-Auftritt aus dem Jahr 2005.

Bereits im Vorabend blickt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf das Erbe des Musikers zurück und lässt dazu u. a. Ulli Bäer, Ernst Molden, Voodoo Jürgens und den Nino aus Wien zu Wort kommen. Außerdem präsentiert das ORF-III-Kulturmagazin eine neue Ausgabe der „Künstlergespräche“ – diesmal mit Alice Schwarzer. Im rund 20-minütigen Vier-Augen-Interview spricht ORF-III-Moderator Peter Fässlacher mit der Journalistin über Karriere und Privatleben sowie zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.

Dem „Juwel der Berge: Tannheimertal“ widmet sich um 20.15 Uhr eine neue „Land der Berge“-Doku von Toni Silberberger: Klare Seen, sprudelnde Bäche und die beeindruckenden Berghänge der Tiroler und Allgäuer Alpen machen die reizvolle Landschaft des Tannheimertals im Norden Tirols aus. Der Film wirft einen liebevollen Blick auf die Naturverbundenheit und die jahrhundertealten Traditionen sowie auf die vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten und Lebensweisen in der Region.

In „Politik live“ um 21.05 Uhr diskutiert Hans Bürger mit seinen Gästen über die sogenannte ökosoziale Steuerreform. Was verbirgt sich tatsächlich hinter dem 18-Milliarden-Paket der türkis-grünen Bundesregierung? Sind Maßnahmen wie Klima- und Familienbonus ökologisch bzw. sozial treffsicher? Ist die geplante Ökologisierung des Steuersystems tatsächlich nur eine Politik der kleinen Schritte und ein Kniefall vor der Wirtschaft? Werden Menschen, die in der Stadt leben, gegenüber der Landbevölkerung benachteiligt? Und inwieweit haben sich die Grünen bei ihrem Kernthema tatsächlich durchgesetzt?

Um 21.55 Uhr zeigt ORF III eine neue Folge von „Kabarett im Turm“ mit „Günther Lainer & Christian Putscher – Wurstsalat“. Ein Kabarettist und ein Ernährungsberater gehen gemeinsam auf die Bühne. Kann das gut gehen?

Danach gehört der Abend Georg Danzer: Um 22.50 Uhr zeigt ORF III das filmische Dokument „Ein Portrait – oder zwei?“, das Rudi Dolezal anlässlich Georg Danzers 60. Geburtstag gestaltet hat. Herzstück des Films ist ein Konzertmitschnitt aus dem Wiener Metropol. Zudem erinnert die Doku an Höhepunkte der damals beinahe schon 40 Jahre langen Karriere Danzers. Außerdem kommen zahlreiche prominente Kolleginnen und Kollegen zu Wort. Gedreht wurde sowohl bei Georg Danzer zu Hause als auch im Studio, wo der Liedermacher sein aktuelles Album „Träumer“ einspielte. Die Fertigstellung des Porträts wurde allerdings von seiner Lungenkrebs-Erkrankung überschattet. Um 23.50 Uhr folgt „Soundcheck Österreich“ mit Georg Danzers letztem Auftritt am Donauinselfest 2005.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at