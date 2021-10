SPÖ-Deutsch zu Razzien in ÖVP-Zentrale und Kanzleramt: „Für Kurz und die türkise Familie wird es immer enger“

Ungeheuerlich: Während Hausdurchsuchungen laufen, stellt ÖVP sich schon selbst einen Persilschein aus – Kurz hat hohen Aufklärungsbedarf

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind die heute, Mittwoch, bekannt gewordenen Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale und im türkisen Bundeskanzleramt ein „starkes Indiz dafür, wie dick die türkise Suppe mittlerweile ist. Das türkise Kartenhaus bricht krachend zusammen“. „Ganz Österreich hat in den letzten Tagen darüber gerätselt, was die stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz mit ihrer Skurril-PK und ÖVP-Abgeordneter Hanger mit seinen Brutal-Angriffen auf die unabhängige Justiz bezweckt haben. Jetzt sehen wir, warum die ÖVP so nervös war und literweise Angstschweiß vergossen hat: Denn die Razzien mitten im dunklen Herz der Kurz-Partei und seiner Schaltzentrale im Kanzleramt zeigen, dass es für Kurz und die türkise Familie immer enger wird“, so Deutsch. „Besonders letztklassig“ ist für Deutsch auch die Art und Weise, wie die ÖVP auf die Ermittlungen der unabhängigen Justiz reagiert: „Kurz ist auf Tauchstation und schickt seine Handlanger Schwarz und Hanger aus, um die unabhängige Justiz zu diskreditieren und in ihrer Aufklärungsarbeit zu behindern. Und Gaby Schwarz spielt sich noch dazu heute in einer sogenannten 'Stellungnahme der Volkspartei' zur obersten Richterin auf und stellt der ÖVP einen General-Persilschein aus, noch während die Hausdurchsuchungen laufen. Es wird sich zeigen, ob in der ÖVP wirklich ‚nichts mehr zu finden ist‘, wie Schwarz das in ihrer bizarren Pressekonferenz so selbstsicher angekündigt hat“, so Deutsch, der bei ÖVP-Kanzler Kurz „hohen Aufklärungsbedarf“ ortet. „Kurz muss jetzt sofort detailliert zu allen Vorwürfen Stellung nehmen, statt weiter auf Justiz, Medien und Oppositionsparteien einzudreschen“, betonte Deutsch. **** (Schluss) mb/sc

