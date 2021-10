#backtolive – die Semtainment Konzerte im Sommer 2022 im Überblick!

Die Freude ist groß, Semtainment präsentiert das LIVE COMEBACK Programm für den Sommer 2022.

Moosburg (OTS) - Ganz nach dem Motto #backtolive werden im Sommer 2022 viele Stars nach Kärnten geholt. „Es wird wieder Zeit für LIVE Entertainment, Emotionen und Leidenschaft aus dem Hause Semtainment, für Konzerte mit Qualität und Nachhaltigkeit, für Konzerte in den schönsten Veranstaltungsstätten – lassen wir die Vergangenheit hinter uns und blicken wir mit Vorfreude auf den Sommer 2022“, so Geschäftsführer Thomas Semmler.

Die besten Konzerte (inkl. Ersatztermine) 2022 im Überblick:

Schlosswiese Moosburg:

07.08.2022 Revolverheld & Max Giesinger (Ersatztermin)

12.08.2022 Schlager 3.0 mit Kerstin Ott, Nik P & vielen weiteren Schlagerstars (Ersatztermin)

13.08.2022 Nico Santos (neu)

20.08.2022 Frei.Wild (neu)

27.08.2022 Edmund (neu)

28.08.2022 Mark Forster (Ersatztermin)



Burgarena Finkenstein*:

01.07.2022 Gloria Gaynor (neu)

14.07.2022 Haddaway & Friends mit Haddaway, Dr. Alban, Mr. President & Snap (neu)

15.07.2022 Insieme – „LA NOTTE ITALIANA - DIE ITALIENISCHE NACHT“ - ITALO POP NON STOP - (neu)

16.07.2022 Josh (neu)

21.07.2022 Milow (neu)

22.07.2022 Wolfgang Ambros & Band (neu)

23.07.2022 Gert Steinbäcker – das erste S von STS & Band (neu)

28.07.2022 Nik P & Band (neu)

11.08.2022 DJ Antoine - by Konrad X (neu)

18.08.2022 Melissa Naschenweng & Band (neu)

*Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in der „Event-Hall“ der Burgarena Finkenstein statt.

TICKETAKTION & PRESSE INFORMATION:

Als Dankeschön & Treuebonus gibt es bis 31.12.2021 den #backtolive2022 Rabatt in der Höhe von 20% (!) auf alle verfügbaren Kategorien! Die Preise sind bereits online ersichtlich. Tickets gibt es online auf www.oeticket.com, sowie in allen oeticket.com Vorverkaufsstellen (Raiffeisenbanken, Libro, Trafiken, etc.), aber auch direkt beim Veranstalter via Mail an tickets @ semtainment.at! Auf alle oben genannten Veranstaltungen sind unsere ausgestellten „Covid19 Gutscheine“ der abgesagten Konzerte gerne einlösbar! Bei den Ersatzterminen einfach mit dem bestehenden „alten“ Ticket aus 2020 oder 2021 zum neuen Termin kommen! Alle Tickets behalten die Gültigkeit auch für die neuen Termine! Im Pressebereich auf www.semtainment.at sind alle weiteren Infos für Sie abgespeichert, inkl. Fotos und Pressetexte der Stars.

Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & Co KG

Gisela Semmler

0664/1407902

gisela @ semtainment.at

www.semtainment.at