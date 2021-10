„Aus dem ORF-Sport-Archiv“ mit Erik Schinegger am 13.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Mit der neuen Reihe „Aus dem ORF-Sport-Archiv“ wagt sich das ORF RadioKulturhaus auf das „Parkett des Sports“. Am Mittwoch, den 13. Oktober (19.30 Uhr) ist der Skirennläufer und spätere ORF-„Dancing Star“ Erik Schinegger erster Gast im Großen Sendesaal. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Erik Schinegger lebte 20 Jahre lang als Frau und holte als Erika Schinegger Gold bei der Ski-WM 1966. Schinegger kam als einziges Kind Kärntner Bauern zur Welt und wurde wegen nach innen gewachsener Geschlechtsteile zunächst für eine Frau gehalten. Mit 18 Jahren wurde Schinegger als Erika in Portillo/Chile Abfahrtsweltmeisterin und landete dadurch in der österreichischen Sportlerwahl ganz vorne. Durch die Einführung von Geschlechtskontrollen im Sport wurde vor den Olympischen Spielen 1968 aber klar, dass Schinegger in Wahrheit ein Mann ist. Trotz schwieriger Umstände entschied er sich zu einer korrigierenden Operation seiner Geschlechtsorgane, seine Rennlaufkarriere war mit nur 19 Jahren damit aber mehr oder weniger beendet. Heute lebt er mit seiner Familie in seiner Kärtner Heimatgemeinde, wo er eine große Kinderskischule leitet. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt EUR 25,-; Mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at