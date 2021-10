Plasmaspende nach COVID-bedingtem Rückgang wichtiger denn je

Internationale Plasma-Awareness-Woche: „Plasma bewirkt mehr als du denkst“

Wien (OTS) - Plasma kann nicht künstlich hergestellt werden und ist ein unersetzlicher Rohstoff zur Behandlung seltener Erkrankungen aber auch bei Verbrennungen oder für Operationen. Über 80 % aller Menschen sind mindestens einmal in ihrem Leben auf plasmabasierte Medikamente angewiesen. Die Plasmaspende hat eine lange Tradition in Österreich, die Zahl der Plasmaspenden ist aber vor allem durch COVID spürbar gesunken.

Im Rahmen der internationalen Plasma-Awareness-Woche rücken Ärztekammer, die IG Plasma und Patientenvertreter:innen daher die Wichtigkeit der Spende in den Fokus. Dazu Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident Österreichische Ärztekammer: „Seit Beginn der Pandemie verzeichnen wir einen steten Rückgang von Plasmaspenden. Damit aber ist die Versorgung mit Immunglobulinen massiv gefährdet. Ich appelliere daher zur Plasmaspende, denn nur so können wir die Versorgung mit Immunglobulinen in Österreich nachhaltig sicherstellen.“

Der Bedarf an Immunglobulinen ist weltweit von 48 Tonnen im Jahr 2000 auf 197 Tonnen im Jahr 2018 gestiegen. Laut Prognose werden im Jahr 2026 rund 335 Tonnen gebraucht werden. Für Dr. Matthias Gessner, Vorsitzender der IG Plasma, ist daher klar: "Um die steigende Nachfrage nach lebenswichtigen Medikamenten sicherzustellen, braucht es deutlich mehr Plasmaspenden. Diese sind genauso wichtig wie Blutspenden und können nur von gesunden Spender:innen geleistet werden." Um das Bewusstsein in der Bevölkerung und bei Verantwortungsträgern zu schärfen, wird daher im Oktober mit Titel „Plasma bewirkt mehr als du denkst“ sensibilisiert.

Plasmaspenden ist einfach und unkompliziert

Die Plasmaspende findet unter höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards statt. Dazu Dr. Peter Perger, Stv. Vorsitzender der IG Plasma und Spitalsarzt: „Plasmaspenden ist nicht nur enorm wichtig, sondern auch einfach, sicher und unbedenklich. Unsere Zentren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit – bei umsichtiger Betreuung aller SpenderInnen.“ Wesentlich ist für Dr. Perger die Unterscheidung zwischen einer Blut- und Plasmaspende: „Beide Spendenformen sind wichtig, sie schließen einander nicht aus und können gegenseitig nicht ersetzt werden. Es bedarf daher einer klaren Differenzierung zwischen Blutspenden, die hauptsächlich bei Transfusionen zum Einsatz kommen und Plasmaspenden, die zu Therapieformen weiterverarbeitet werden.“

Über die IG Plasma

Die Interessensgemeinschaft Plasma ist der Zusammenschluss der plasmaaufbringenden Unternehmen BioLife (Takeda), Europlasma (LFB) und Plasmavita in Österreich. Seit 1993 vertritt die IG Plasma die gemeinsamen Interessen der Mitglieder im Bereich der Plasmagewinnung durch Plasmapherese. 20 spezialisierte Plasmaspendezentren in ganz Österreich sorgen für die sichere Aufbringung des wertvollen Rohstoffes Blutplasma und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit bei lebenswichtigen Therapien. Mehr unter www.plasmaspende.at.

Über BioLife

BioLife betreibt 12 Plasmaspendezentren mit 500 Mitarbeiter:innen in ganz Österreich. BioLife gehört zu Takeda, das mit rund 4.500 Mitarbeiter:innen der größte pharmazeutische Arbeitgeber des Landes ist. Takeda arbeitet in Österreich entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Das Takeda Plasma-Fraktionierungs-Werk in Wien ist das größte der Welt und verarbeitet jährlich über 3,5 Mio. Liter Plasma. Am Standort Wien befindet sich zudem ein globales Kompetenzzentrum für Pathogensicherheit und ein R&D-Team für Plasmaproteine. Mehr unter www.plasmazentrum.at bzw. www.takeda.at.

Über Europlasma

Europlasma ist ein österreichisches Unternehmen, das 1986 gegründet wurde und 7 spezialisierte Plasmaspendezentren in Österreich betreibt. Seit 2010 gehört Europlasma zur französischen LFB-Gruppe, die auf die Herstellung von plasmabasierten Medikamenten spezialisiert ist. Im Spendezentrum Wien 9 von Europlasma werden außerdem auch Thrombozytenkonzentrate hergestellt. Mit diesen Blutkomponenten versorgt Europlasma große Krankenanstalten in Wien, Niederösterreich, Burgenland sowie das LKH Graz. Mehr unter: www.europlasma.at

Über Plasmavita

Die Plasmavita Healthcare II GmbH mit Sitz in Wien ist ein modernes Unternehmen, das auf die Gewinnung von menschlichem Blutplasma zur weiteren Verarbeitung zu Humanarzneimitteln spezialisiert ist. Plasmavita übernimmt eine tragende Rolle bei der Abnahme von Plasmaspenden und damit der Patient:innenenversorgung und ist seit 2020 in Österreich durch ein Spendezentrum in Vogau vertreten. Mehr unter: www.plasmavita.at

