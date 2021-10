Gemälde-Schau „Kraft der Farben“ im Amtshaus Hietzing

Werke der „St. Lukas Gilde Wien“ besichtigen: Eintritt frei bis 5.11.

Wien (OTS/RK) - Von Donnerstag, 7. Oktober, bis Freitag, 5. November, ist im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) eine Gemälde-Schau mit dem Titel „Kraft der Farben“ zu sehen. Die Eröffnung dieser Ausstellung nimmt die Bezirksvorsteherin des 13. Bezirkes, Silke Kobald, am Donnerstag, 7.Oktober, um 18.30 Uhr, vor. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. 14 Mitglieder der traditionsreichen Kunst-Vereinigung „St. Lukas Gilde Wien“ sowie ein Gast-Künstler zeigen vielfältige Malereien, die im Zeichen farblicher Dynamik stehen. Der Obmann der Gilde, Peter Sonnleitner, spricht bei der Auftaktveranstaltung einführende Worte. Kontakt per E-Mail: petersonnleitner39@gmail.com.

Die in verschiedenen Techniken und Stilrichtungen ausgeführten Arbeiten behandeln eine breite Palette an Motiven. Betrachterinnen und Betrachtern der ausdrucksvollen Werke wird das Wirkungsvermögen spezieller Farben vor Augen geführt. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 15. 30 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. An Feiertagen ist ein Besuch der Schau nicht möglich. Der Bezirk unterstützt das Kunst-Projekt. Mehr Infos: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.magwien.gv.at.

Kunst-Vereinigung „St. Lukas Gilde Wien“: www.galerie-lukasgilde.at/kontakt.html

