Servus am Abend: Wo bleibt der E-Auto Boom?

Salzburg (OTS) - „Servus am Abend“ das Vorabendmagazin bei Servus TV (Mo-Fr, ab 18:05 Uhr), präsentiert diese Woche die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage bei den Österreicherinnen und Österreichern zu E-Mobilität.

Im Moment sind knapp 70.000 E-Autos auf den heimischen Straßen unterwegs. Großteils zugelassen von Unternehmen. Was Österreicher davon abhält, ein E-Auto zu kaufen versucht Servus am Abend in einer neuen Wochenserie herauszufinden.

Fast die Hälfte aller Österreicher (49 %) kann sich nicht vorstellen in den nächsten drei Jahren ein Elektroauto zu kaufen. Wir hängen offenbar stark an unseren Verbrennern. Fast 60 Prozent (58 %) können sich ein Leben ohne Autos mit Diesel oder Benzinmotor kaum vorstellen.

Warum die Österreicher sich kein E-Auto kaufen wollen: 57 % der Befragten sind E-Autos schlichtweg zu teuer in der Anschaffung. Mehr als die Hälfte (53 %) sorgt sich um die Entsorgung des Akkus. Und ebenfalls mehr als jedem Zweiten (51 %) ist die Reichweite von E-Autos zu gering. Nur gut jeder Dritte (37 %) hält E-Autos für DIE Technologie der Zukunft.

Diese Studie wurde beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent.com in Auftrag gegeben. Durchführungsdatum 30.08. – 06.09. 2021. 1000 Befragte.

Die Ergebnisse dürfen, mit Nennung der Quelle ("Servus am Abend" bei ServusTV, marketagent.com) zitiert werden. Detaillierte Umfrageergebnisse werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

