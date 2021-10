Neuerscheinungen in der Edition Ö1: CD-Trilogie „Märchen mit Markus Meyer“, Doppel-LP „Monty Alexander Solo at Café Wortner“ u. a.

Wien (OTS) - Mit mehreren Neuerscheinungen startet die Edition Ö1 in den Herbst. Soeben erschienen ist die erste CD der dreiteiligen Reihe „Märchen mit Markus Meyer“, jazziges bieten die Doppel-LP „Monty Alexander Solo at Café Wortner, Vienna 1984“ und „Woody Black 4:

Lost“. „Trio Vision“ vereint klassisches und eine Alt-Wiener Heurigenmelodie und Andreas Vitásek ist als „Herr Karl“ zu erleben. Das Programm der Edition Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/editionoe1, zu bestellen sind die CDs unter https://shop.orf.at.

Schauspieler Markus Meyer, Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, wählte im Frühjahr dieses Jahres 28 Märchen aus, um sie für Ö1 zu erzählen. Diese Serie wird nun für kleine und große Zuhörer/innen in der Edition Ö1 nochmals hörbar gemacht. Soeben erschienen ist die erste CD der Trilogie: „Mit Herz, Glück und Verstand“ versammelt die Gebrüder Grimm-Märchen „Der Froschkönig“, „Frau Holle“, „Von dem Fischer und seiner Frau“, „Hans im Glück“, „Das kluge Gretel“, „Der Mond“ und „Dornröschen“. Die CD ist um 14,50 Euro erhältlich. Die zweite CD „Von sprechenden Tieren und wunderlichen Wesen“ erscheint im November, die dritte CD „Abenteuer“ im Frühjahr 2022. Auf Teil zwei und drei der Reihe sind Märchen der Gebrüder Grimm und von Hans Christian Andersen zu hören.

Ö1-Jazz-Treasure auf Vinyl

Nach „Dave Brubeck Trio, Live at the Wiener Konzerthaus, 1967“ und „Ralph Mothwurf: Zelt“ erscheint mit „Monty Alexander Solo at Café Wortner, Vienna 1984“ im November die dritte LP in der Edition Ö1. Monty Alexander über diese Doppel-LP: „Ich habe gute Erinnerungen an dieses Solokonzert. Ich erinnere mich, dass das Klavier ausgezeichnet, das Publikum herzlich und aufnahmebereit war. Ich fühlte mich wohl, dort zu spielen, ‚mein Ding zu machen‘, in einer der schönsten Städte der Welt, Wien. Ich hoffe, dass Sie diese Interpretationen genauso genießen wie ich, sie an diesem besonderen Abend im Jahr 1984 zu spielen.“ Auf der Doppel-LP sind sowohl Eigenkompositionen als auch Werke von Miles Davies und Duke Ellington zu hören, der Preis beträgt 29,90 Euro inkl. eines Download-Codes.

Klarinette mal vier: Daniel Moser, Leonhard Skorupa, Stephan Dickbauer und Oscar Antoli haben als Woody Black 4 schon allein durch die Besetzung einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Jazz dient als Grundlage, experimentiert wird mit Avantgardistischem, kombiniert mit Pop und Weltmusik. Die CD „Woody Black 4: Lost“ mit Eigenkompositionen der vier Klarinettisten erscheint im Oktober zum Preis von 18,10 Euro.

Alt-Wiener Heurigenmelodie und Andreas Vitáseks „Der Herr Karl“

Die Debüt-CD des „Trio Vision“ wird im Dezember veröffentlicht. Die Pianistin Dorothy Khadem-Missagh und die Streicher Ekaterina Frolova (Violine) und Peter Somodari (Cello), beide Mitglieder der Wiener Philharmoniker, spielen Ludwig van Beethovens Klaviertrio Es-Dur, Johannes Brahms‘ Klaviertrio Nr. 1 H-Dur und Variationen über eine Alt-Wiener Heurigenmelodie von Hans Gál. Die CD ist zum Preis von 18,10 Euro erhältlich.

„Der Herr Karl“ von Carl Merz & Helmut Qualtinger ist eine bewährte Navigationshilfe bei der Suche nach der österreichischen Seele. Die Zeiten mögen sich ändern, doch manches bleibt. Andreas Vitásek holt nun den Herrn Karl auf die Bühne des Wiener Rabenhof Theaters. „Kabarett direkt“ überträgt live (5.11.), der Mitschnitt erscheint im Dezember als CD zum Preis von 18,10 Euro.

Die Edition Ö1 präsentiert ausgewählte Sendungen, Mitschnitte und Archivproduktionen auf CD sowie digital, um das vielfältige Programm des Senders abseits der Vergänglichkeit des Formats Radio für sein Publikum weiterhin hörbar zu machen. Das gesamte Programm der Edition Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/editionoe1.

