Strategic Economic Talks in Umag

Umag/Kroatien (OTS) - Vom 30. September bis 2. Oktober 2021 fanden in Umag (Kroatien) die Strategic Economic Talks statt. Gastgeber der hochkarätigen Veranstaltung waren das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA gemeinsam mit SEEBDN (Southeast Europe Business Development Network) und dem Hosting Partner MK Group mit dem Kempinski Hotel Adriatic in Istrien. Im Mittelpunkt der mehrtätigen Veranstaltung standen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum.

Die Strategic Economic Talks in Umag befassten sich mit aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklungen der Länder Südosteuropas und der DACH-Region. Internationale prominente Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft nahmen daran teil und standen im regen Austausch. Thomas Haneder, Partner und Mitglied des Management Teams bei TPA „Die Strategic Economic Talks waren ein voller Erfolg. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir damit eine einzigartige Veranstaltung etablieren konnten, die einen wirtschaftlichen Brückenschlag zwischen den Ländern Südosteuropas und der DACH-Region bildet.“

Ein Auszug der Gästeliste: Dubravka Suica, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie; Fatmir Bytyqi, stellvertretender Ministerpräsident für Wirtschaft Nordmazedoniens; Martin Engelberg, Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat und Unternehmensberater; Carmen Jeitler-Cincelli, Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat und Generalsekretär-Stellvertreterin des Österreichischen Wirtschaftsbundes sowie bedeutende Unternehmer wie Martin Schoeller, Martin Graf, Wolfgang Anzengruber, Branko Roglic, Jovan Purar, Dardan Shala und viele andere.

Hier geht es zur Bildergalerie.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

