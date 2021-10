International tätige Unternehmensberatung Genioo eröffnet neues Büro in London

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das innovative Management-Beratungsunternehmen Genioo hat die Eröffnung seines ersten Londoner Büros bekannt gegeben. Damit bietet das Unternehmen seinem wachsenden britischen Team eine Basis und ermöglicht es dem Unternehmen gleichzeitig, hochqualifizierte Fachkräfte vor Ort einzustellen und den Kunden in Großbritannien einen besseren Service zu bieten.

Das neue Büro in der 33 Foley Street, London, W1W 7TL, ist das erste Büro des Unternehmens in Großbritannien, das bereits Büros in Zug (Schweiz), New York und Boston (USA) sowie ein Kompetenzzentrum in Berlin betreibt.

Genioo verfügt bereits über ein wachsendes Team vor Ort in London, und das neue Büro wird eine solide Basis für mehr Wachstum bieten, sodass das Unternehmen Kunden in der Life-Sciences-Branche, einem wichtigen Spezialgebiet, sowie aus dem Bereich Private Equity vor Ort besser betreuen kann.

Genioo wurde 2012 gegründet und ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das mit ambitionierten Führungskräften zusammenarbeitet, und ihnen dabei hilft, ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Die größte Herausforderung für Führungskräfte besteht darin, die Lücke zwischen Denken und Handeln zu schließen. Genioo arbeitet mit seinen Kunden zusammen an unternehmenskritischen Projekten, die ambitionierte Ideen in die Praxis umsetzen - und dem Unternehmen einen nachhaltigen Mehrwert bieten.

Die funktionsübergreifenden Möglichkeiten von Genioo sind umfangreich. Sie reichen von Forschung und Entwicklung bis zur Beschaffung, von der Lieferkette bis zu internationalen Qualitätsprogrammen, und von der Geschäftstätigkeit bis hin zur Geschäftsentwicklung und Lizenzierung. Neben einem Team von über 60 Hauptberatern und Fachleuten verfügt das Unternehmen über ein Netzwerk von mehr als 1.450 geprüften selbstständigen Beratern mit umfassender Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Biowissenschaften und Consulting.

Alex Brunner, COO und Gründer von Genioo, erläuterte:

"Unser neues Büro in London ist eine wichtige Basis für unser wachsendes Team in Großbritannien. Es wird uns die Möglichkeit geben, unsere Kunden auf eine viel effizientere und kostengünstigere Weise zu betreuen. Die globale Reichweite von Genioo gibt uns nicht nur eine weltweite Perspektive, sondern bietet unseren Kunden auf lokaler und globaler Ebene Zugang zu einer sehr vielfältigen Mitarbeiter-Datenbank mit erfahrenen Fachleuten. Wir freuen uns sehr, ein neues Team aus unglaublich talentierten, motivierten und leidenschaftlichen Menschen begrüßen zu dürfen, die alle das selbe Ziel verfolgen - einen erstklassigen Service für unsere Kunden aufzubauen."

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter Genioo.

Rückfragen & Kontakt:

Marianne McAlindon

m.mcalindon @ genioo.com

+41 (0) 41 410 72 72

Logo - mma.prnewswire.com/media/1651803/Genioo_Logo.jpg