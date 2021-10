NÖ Familienpass: Familienfreundliche Highlights im Oktober

LR Teschl-Hofmeister: Rund 200.000 Karteninhaber nutzen den NÖ Familienpass

St. Pölten (OTS/NLK) - Der NÖ Familienpass ist eine kostenlose Vorteilskarte für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die gerne Zeit mit Kindern verbringen möchten. „Mehr als 550 Unternehmen aus Niederösterreich und auch darüber hinaus sind Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses. Sie bieten den rund 200.000 Karteninhaberinnen und Karteninhabern attraktive Ermäßigungen und Angebote bei Ausflügen, im Kulturbereich, im Handel oder in der Gastronomie“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und weist zudem auf aktuelle Aktionen hin: „Der Herbst bietet sich für ausgedehnte Wanderungen und Ausflüge mit der ganzen Familie an. Daher gibt es mit dem NÖ Familienpass in jeder Jahreszeit ausgesuchte Highlights zu ganz besonders familienfreundlichen Tarifen – so auch in diesem Herbst.“ Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann diesen ganz unbürokratisch und kostenlos online unter noe.familienpass.at beantragen.

Ein Besuch im Nationalpark, mit dem Mountaincart bergabwärts brausen, Fischotter aus nächster Nähe beobachten oder Burgen und Schlösser entdecken – das alles ist in den NÖ Familienpass-Highlights für den Herbst enthalten. Auf die Familien warten bis zu 50 Prozent Ermäßigungen oder kostenlose Familienführungen. „Mit dem NÖ Familienpass möchte das Land Niederösterreich die Familien finanziell entlasten, aber auch Anreize für gemeinsame Unternehmungen bieten, denn Zeit mit der Familie zu verbringen zählt zu den wertvollsten Dingen. Zur Familie – und damit zu jenen Personen, die den NÖ Familienpass beantragen können – zählen nicht nur Eltern und Erziehungsberechtigte, sondern auch Großeltern, Tanten und Onkel, Verwandte sowie Freunde und Tageseltern, die regelmäßig Zeit mit den Kindern verbringen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend. Alle Informationen zum NÖ Familienpass, seine Partnerbetriebe, temporäre Highlights sowie den Weg zur Beantragung findet man auf noe.familienpass.at.

