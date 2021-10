PM Group eröffnet Frankfurter Büro

Dublin (ots/PRNewswire) - Die führenden internationalen Spezialisten für Projektabwicklung, PM Group, haben ein neues Büro in Frankfurt, Deutschland, eröffnet. Mit dieser Ankündigung unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Markt und die Erfüllung der Bedürfnisse seines wachsenden Kundenstamms.

PM Group ist ein Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet und für seine Kultur des Engagements, der Integration und der Innovation bekannt ist. Das Unternehmen kann auf eine 48-jährige Erfolgsgeschichte bei der Durchführung komplexer Projekte für weltweit führende multinationale Unternehmen zurückblicken. Mit über 3.300 Mitarbeitern bietet die PM Group Projektmanagement, Prozessdesign, Anlagenplanung und Baumanagement. Der Umsatz im Jahr 2020 betrug 398 Millionen Euro, zu den Kunden gehören Bayer, J&J, MSD, Roche, Johnson Matthey und Facebook.

Andrea Brunetti, Geschäftsführer der PM Group für die DACH-Region: "Die Eröffnung unseres Frankfurter Büros ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Sie wird unser schnell wachsendes internationales Geschäft sowie unsere flexiblen Arbeitsweisen unterstützen. Wie bei unserem etablierten Büro in Basel wollen wir auch in Frankfurt schnell ein Team von 50 Mitarbeitern aufbauen und dieses in den nächsten Jahren verdoppeln."

Die neue Niederlassung in Frankfurt am Main wird Kunden aus den Bereichen Biowissenschaften, Rechenzentren und EV Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurplanung und Baumanagement anbieten. Frankfurt ist Teil des weltweiten Netzes von 16 Niederlassungen des Unternehmens und hat einen idealen Standort, um wichtige Kunden in der Region zu betreuen.

Richard Horvath, Operations Manager - Deutschland, PM Group, sagte: "Frankfurt befindet sich in einem der am schnellsten wachsenden Märkte in unseren Schlüsselsektoren, und ich freue mich sehr über das Potenzial, eine bedeutende deutsche Niederlassung mit einem lokalen deutschen Team aufzubauen. Fachwissen und Unterstützung werden auch von den umfangreichen Aktivitäten der PM Group in Europa bereitgestellt."

Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und Vorsitzender des Aufsichtsrats der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, sagte: "Wir freuen uns sehr, die PM Group als neues Mitglied in der Frankfurter Business Community begrüßen zu dürfen. Diese Investition zeigt deutlich, dass die Stadt Frankfurt im Verbund mit der gesamten Region auch in schwierigen Zeiten als Wirtschaftsstandort hoch attraktiv bleibt. International aufgestellte Unternehmen schätzen die Nähe zu allen europäischen Märkten, die FrankfurtRheinMain ihnen bietet."

PM Group stellt derzeit eine Reihe von Stellen in den wichtigsten Fachbereichen ein, darunter Projekt- und Baumanagement, Engineering, Inbetriebnahme und Qualifizierung - siehe www.pmgroup-global.com/careers für weitere Informationen.

