Pressetermin: Der Kaffee-Weltmarkt befindet sich im Umbruch - welche Auswirkungen hat das auf Österreich?

8. Oktober, 11 Uhr zum Auftakt des Vienna Coffee Festivals 2021: Pressegespräch mit den Entscheidungsträgern der internationalen Kaffeewelt.

Wien (OTS) - Vom 8. bis 10. Oktober trifft sich die Kaffee-Szene Europas wieder am Vienna Coffee Festival in der Wiener Ottakringer Brauerei und lädt zur faszinierenden Entdeckungsreise durch die Welt des Kaffees. Die unvergleichliche Auszeichnung „World’s coolest coffee event“ garantiert ein exzellentes Angebot rund um Kaffee, Musik sowie bestes Essen und Trinken in einer einzigartigen Atmosphäre. Von edlen Rohkaffee-Spezialitäten über die Verfahren zur Kaffeeröstung bis hin zu Maschinen, Mühlen und Zubehör zeigen Produzenten und Händler die Vielfalt für feinste Kaffeespezialitäten. Profi-Baristi bereiten Espresso, Filterkaffee oder Cold Brew mit verschiedensten Methoden zu und beeindrucken mit kreativer Latte-Art.

Pressegespräch: Der Kaffee-Weltmarkt befindet sich im Umbruch - welche Auswirkungen hat das auf Österreich?

Die Qualität des Kaffees in Österreich war noch nie so hoch wie heute. Der Weltmarkt befindet sich jedoch im Umbruch, Themen wie Nachhaltigkeit sind kein Lippenbekenntnis mehr und wirken sich auch auf Verfügbarkeit und Preis aus. Was bedeutet dies für den heimischen Markt?



Zum Auftakt des diesjährigen Vienna Coffee Festivals wollen wir Antworten auf diese Fragen finden und laden vor der offiziellen Eröffnung des Festivals zum Pressegespräch:



IHRE GESPRÄCHSPARTNER:

Christina Meinl, Geschäftsführerin Meinl Austria und Präsidentin der Speciality Coffee Association (weltweit größter Kaffee-Verband)

Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer café+co International

Helmut Petschar, Geschäftsführer Kärntner Milch und Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverbreiter

Wolfgang Stangassinger, Geschäftsführer BWT Austria

Günter Stölner, Co-Veranstalter Vienna Coffee Festival und Österreichs größter Kaffeemaschinenhändler (La Cimbali, Faema, Slayer)



Datum: 08.10.2021, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Ottakringer Brauerei

Feßtgasse 16, 1160 Wien, Österreich

Url: http://www.viennacoffeefestival.cc

