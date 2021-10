Taucher (SPÖ)/Emmerling (NEOS): Weiterhin hohes Arbeitstempo bei Fortschrittskoalition

Rund die Hälfte aller Projekte wurde bereits umgesetzt oder befindet sich in Umsetzung. Eine Neuerung beim Regierungsmonitor macht die Arbeit noch transparenter.

Wien (OTS) - Insgesamt über 800 gemeinsame Projekte hat die rot-pinke Wiener Fortschrittskoalition als Arbeitsvolumen für die gesamte Legislaturperiode definiert. Nach nicht einmal einem Jahr seit Bildung der neuen Regierung befinden sich über 400 Projekte in Umsetzung. Knapp 100 Projekte sind bereits erledigt. Auf der transparenten Website zum Regierungsmonitor können die Wienerinnen und Wiener den Status quo jederzeit online abrufen. Projekte, die grün markiert sind, wurden bereits umgesetzt, Projekte mit gelber Markierung befinden sich in Bearbeitung und Projekte, die auf weiß gestellt sind, sind in Planung.



Zwtl.: Erste Leuchtturmprojekte bereits umgesetzt



„Wir arbeiten nach wie vor mit hohem Tempo und sind auf Schiene. Leuchtturmprojekte, wie die Reform der Untersuchungskommission oder das flächendeckende Parkpickerl, haben wir bereits umgesetzt. Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 arbeiten wir mittlerweile an 91 Projekten “, sagt Josef Taucher, Klubvorsitzender des SPÖ Rathausklubs.



Zwtl.: NEU: Noch mehr Transparenz – Noch mehr Service



Für die Wienerinnen und Wiener gibt es noch ein zusätzliches Service. Bei abgeschlossenen, d.h. bei umgesetzten Projekten, führt ein Link zu den Inhalten bzw. weiteren Informationen. „Wir haben den Regierungsmonitor nun zum zweiten Mal evaluiert und zusätzlich an Schrauben beim Service für die Wienerinnen und Wiener gedreht. Bei umgesetzten Projekten gibt es eine Verlinkung zum genauen Inhalt, damit auch klar und transparent ist, worum es sich bei dem Projekt handelt“, so NEOS-Klubchefin Bettina Emmerling.



Die Website wird vierteljährlich aktualisiert und ist unter www.wien.gv.at/regierungsabkommen2020/regierungsmonitor abrufbar.

Die Projekte betreffen die gesamte Stadt, sowie Bezirke und Grätz‘l und sind in 9 Themenbereiche gegliedert:



1. Stadt der Arbeit und Wirtschaft

2. Kinder- und jugendfreundlichste Stadt

3. Lebenswerte Klimamusterstadt

4. Stadt der Kultur und des respektvollen Miteinanders

5. Leistbare Stadt

6. Smart City Wien

7. Sozialer Zusammenhalt

8. Gesundheitsmetropole Wien

9. Transparente Stadt



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at