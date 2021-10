EANS-News: Atriums erste Transaktionen im Wohnimmobiliensektor sichern 650 Wohneinheiten in Polen um EUR 53 Millionen

Atriums erste Transaktionen im Wohnimmobiliensektor sichern 650 Wohneinheiten in Polen um EUR 53 Millionen

Jersey, 6. Oktober 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:

ATRS), (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Atrium Gruppe" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer und Verwalter von Einkaufszentren und Wohnimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass sie ihre ersten beiden Transaktionen im Wohnimmobiliensektor betreffend rund 650 Wohneinheiten, die sich in Warschau und Krakau in Polen befinden, für insgesamt EUR 53 Millionen unterzeichnet hat. Atrium wird weitergehend in die Vermögenswerte investieren, um die höchsten Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen und eine BREEAM-Zertifizierung zu erhalten.

Beide Transaktionen werden voraussichtlich spätestens in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen und alle Wohnungen bis Ende 2022 bezugsbereit sein. Die Akquisitionen sind Teil der Diversifizierungsstrategie von Atrium, die die Schaffung eines Portfolios von rund 5.000 Wohnungseinheiten bis Ende 2025 zum Ziel hat.

Die erste Immobilie befindet sich im Bezirk Wlochy im westlichen Teil von Warschau. Der Gebäudekomplex mit 541 Wohnungen soll spätestens im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden und richtet sich mit Wohnungen verschiedener Größen und Grundrissen sowohl an Berufseinsteiger als auch an junge Familien.

Der wachsende Bezirk Wlochy liegt in der Nähe einer der Hauptstraßen Warschaus und profitiert von einer Vielzahl an nahegelegenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu gehören direkte Zug- und Busverbindungen ins Warschauer Stadtzentrum sowie die Nähe zu den wichtigsten umliegenden Autobahnen, dem internationalen Flughafen Warschau-Chopin und dem Bürozentrum im Gebiet von Mokotow. In der näheren Umgebung gibt es zahlreiche Geschäfte, Einkaufs- und Unterhaltungszentren sowie Schulen, Kliniken und kulturelle Einrichtungen.

Die zweite Immobilie soll in Krakau, der zweitgrößten Stadt Polens und einer der führenden Zentren des akademischen, wirtschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Lebens, entwickelt werden. Das Gebäude mit 109 Wohneinheiten soll ebenfalls im ersten Quartal 2022 fertiggestellt werden.

Die Immobilie befindet sich im Bezirk Krowodrza, im nordwestlichen Teil von Krakau, einem der attraktivsten und begehrtesten Stadtteile. Dieses Entwicklungsprojekt befindet sich in unmittelbarer Nähe eines großen Einkaufszentrums und ist nur 10 Autominuten vom Stadtzentrum und dem Bahnhof entfernt.

Liad Barzilai, CEO der Atrium Group, kommentierte die Erwerbe wie folgt: "Diese Transaktionen stellen einen Schritt vorwärts in unserer Strategie dar, unser Portfolio im Wohnimmobiliensektor zu diversifizieren und Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, die es uns ermöglichen sollen, unseren Aktionären weiterhin starke, langfristige und nachhaltige Renditen zu bieten.

"Die Vermögenswerte, die moderne, zweckmäßig gebaute Wohnungen in stark nachgefragten Gebieten in Warschau und Krakau bieten werden, sind ein Beispiel dafür, wie wir versuchen werden, von den starken makroökonomischen Grundlagen und den Urbanisierungstrends an Standorten zu profitieren, an denen derzeit ein Mangel an qualitativ hochwertigen Mietwohnungen herrscht. Wir verfügen derzeit über eine identifizierte Pipeline von weiteren 4.000 Wohneinheiten in Polen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten auf diesen ersten Investitionen aufzubauen."

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Im Februar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit einem Schwerpunkt auf Warschau, an. Mit dieser Mitteilung wird Atrium über 650 Wohneinheiten besitzen, davon sind rund 80% in Warschau.

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der 2 - regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate

