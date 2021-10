SPÖ-Wimmer: Alle Kinder sind gleich viel wert!

Dringender Handlungsbedarf beim Ausbau von Kinderbildungseinrichtungen

Wien (OTS/SK) - „Alle Kinder sind gleich viel wert! Die armutsgefährdende Politik von ÖVP mit Unterstützung der Grünen muss endlich ein Ende haben“, fordert SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer im heutigen Ausschuss für Familie und Jugend ein Ende der Ungleichbehandlung von Kindern. Sie fordert einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag sowie einen massiven Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. ****

„Die angekündigte Erhöhung des Familienbonus verschärft die Schieflage zwischen arm und reich weiter. Der erhöhte Familienbonus begünstigt wieder in erster Linie gut verdienende Familien, vor allem einkommensstarke Alleinverdiener. Die ärmsten Familien und deren Kinder bleiben übrig“, kritisiert die Familiensprecherin die erneute Verschärfung sozialer Schieflagen durch den Familienbonus. „Seit der Familienbonus eingeführt wurde, hat sich an der Kinderarmut nichts geändert. Dabei haben insbesondere Familien und Kinder während der Covid-Krise finanziell und psychisch gelitten. Ein Ausbau von Sachleistungen, wie mehr psychotherapeutische Kassenplätze für Kinder und Jugendliche, wäre dringend notwendig“, so Wimmer.

„Das Kinderbetreuungsangebot in Österreich muss massiv ausgebaut werden. Gerade im ländlichen Bereich brauchen Eltern familienfreundliche Lösungen und massive Investitionen in Qualität und Ausbau der Kinderbetreuung. Ein echter Bonus für Familien wäre es, Geld in die Kinderbildungseinrichtungen zu investieren“, fordert die Familiensprecherin. Sie verweist auf die Forderung der Sozialpartner, die von der Industriellenvereinigung gestützt wird, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag umzusetzen: „Seit einem Jahr ist die Regierung säumig, obwohl die Vorteile eindeutig sind. Ein Rechtsanspruch auf frühere Kinderbetreuung hilft Frauen schneller wieder in die Erwerbsarbeit einzusteigen und Elternschaft, Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen.“ (Schluss) sd/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at