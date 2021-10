oeticket setzt bei der Ed Sheeran-Europatournee erstmals das Digital-Ticket OETICKET.Pass ein, um den Schwarzmarkt einzudämmen

Beitrag zum Kampf gegen unautorisierten Ticket-Zweitmark

Genaue Kontrolle von Weiterverkauf möglich

Abruf und Anzeige von Tickets ausschließlich in der oeticket.App

Ed Sheeran tritt am 1. und 2. September 2022 in Wien auf

Am 1. und 2. September 2022 tritt Ed Sheeran im Rahmen seiner Tournee gleich an zwei Abenden in Wien auf. Auf der Center Stage inmitten des Publikums begeistert der Superstar sein Publikum und sorgt für ein kräftiges „Back to Live!“ in der heimischen Veranstaltungsszene. Bei der Tour gibt Sheeran Highlights seines neuen Albums zum Besten, das am 29. Oktober 2021 erscheinen wird und schon akustisch auf das Konzert der Superlative einstimmt. Tickets für das Show-Spektakel sind exklusiv auf oeticket.com erhältlich. Wer die Nase vorne haben will und wieder die Luft eines internationalen Groß-Konzerts atmen will, sollte schnell sein. Die Tickets für den 1. September 2021 sind bereits in zwei Kategorien ausverkauft. Eines ist allen Tickets für die Tournee gemein: sie sind so sicher wie nie!

Denn oeticket setzt beim Ticketvertrieb für die Europatournee von Mega-Star Ed Sheeran erstmals ausschließlich OETICKET.Pass ein. Mit dieser von CTS EVENTIM entwickelten Lösung wurden nach dem Start des Vorverkaufs am 25. September 2021 binnen kürzester Zeit europaweit mehr als eine Million der digitalen Tickets für die im kommenden Frühjahr beginnende Tournee reibungslos verkauft.

Um noch stärker gegen den unautorisierten Ticket-Zweitmarkt vorzugehen, kann das Ticket ausschließlich mit der oeticket.App auf dem Smartphone abgerufen werden. Es wird dort sicher gespeichert und der zugehörige QR-Code für die Einlassberechtigung erst kurz vor dem Konzert angezeigt. Mit OETICKET.Pass kann dabei der Weiterverkauf von Tickets, der ausschließlich über die oeticket-eigene Wiederverkaufs-Plattform fanSALE möglich ist, genau nachvollzogen werden.

„Mit OETICKET.Pass können wir unsere Kunden künftig noch umfassender vor unautorisierten Wiederverkäufern und damit überteuerten und teilweise unseriösen Angeboten schützen“ , betont oeticket-CEO Christoph Klingler. „Wir unterstreichen mit dieser Lösung unseren Anspruch als Marktführer, mit eigener, leistungsstarker Technologie dazu beizutragen, dass der Ticketvertrieb fair und leistbar abläuft.“

Bei der Tournee von Ed Sheeran gibt es auf Wunsch des Künstlermanagements zusätzliche Sicherheitsprüfungen, wie etwa die Nutzung des TAN-Verfahrens vor dem Abruf des OETICKET.Pass-Tickets.

Die Tournee von Ed Sheeran mit Stationen in insgesamt zwölf Ländern beginnt im April 2022 im irischen Dublin und endet im September desselben Jahres in Frankfurt (Deutschland). Am 1. und 2. September 2022 wird der gefeierte Star im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten. Tickets sind auf oeticket.com ab 60,25 Euro erhältlich.

Weitere Informationen auf oeticket.com



