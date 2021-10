Einladung zur Pressekonferenz: „KinoSaurier. Fantasie & Forschung“

Sonderausstellung von 20. Oktober 2021 bis 18. April 2022

Wien (OTS) - Dinosaurier sind seit 66 Millionen Jahren ausgestorben, und doch „wissen“ wir alle, wie diese Urzeitriesen ausgesehen haben. Aber wie sind die Bilder in unseren Köpfen entstanden?

Filme wie „Jurassic Park“, „Familie Feuerstein“ oder „King Kong“ haben unsere Vorstellung von Dinosauriern geprägt. Entsprechen sie dem Stand der Forschung? Und wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Die neue Ausstellung „KinoSaurier. Fantasie und Forschung“ gibt Antworten.



Am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 10.30 Uhr lädt das NHM Wien zur Pressekonferenz ein:



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien.

Einlass: Ab 10.00 Uhr

Beginn: 10.30 Uhr





T. rex wants to break free:

Ein Spot von Günter Nikodim





Begrüßung und Einleitung:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien





Dinosaurier: Vom Beleben und Beseelen nie gesehener Kreaturen:

Dr. Annette Richter, Kuratorin der Ausstellung, Oberkustodin Naturkunde, Abteilung Sammlungen und Forschung, Landesmuseum Hannover

Dr. Daniel Hercenberger, Kurator der Ausstellung, Vizedirektor Filmmuseum Düsseldorf





Zum wissenschaftlichen Hintergrund der Ausstellung:

Dr. Ursula Göhlich, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der geologisch-paläontologischen Abteilung am NHM Wien





Zum „Dino-Kino“ am 30.10.2021 und 19.02.2022:

Mag. Marija Milovanovic, Kuratorin, Geschäftsführerin Lemonade Films & Festivalleiterin





Zum Schul- und Begleitprogramm zur Sonderausstellung:

Mag. Agnes Mair, Abteilung für Wissenschaftskommunikation am NHM Wien



Im Anschluss: Ausstellungsrundgang mit den Kurator*innen.



KinoSaurier. Fantasie & Forschung

Dinosaurier sind seit 66 Millionen Jahren ausgestorben, und doch haben wir alle ein Bild von ihrer Existenz. Woher kommt dieses Wissen, wie sind die Bilder entstanden? Wie wurden die Saurier in Filmproduktionen dargestellt und sind diese Darstellungen auch wissenschaftlich korrekt?

Die Ausstellung geht diesen Fragen mit einer Reise durch die Filmgeschichte auf den Grund – von den ersten plumpen Modellen des 19. Jahrhunderts bis zu den agilen, computeranimierten Dinos des modernen Kinos. Zwischen Skeletten (wie etwa dem neu präparierten, 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus-Skelett) und lebensgroßen Modellen werden die großen Wendepunkte in der wissenschaftlichen Rekonstruktion der Dinos und die rasch fortschreitende Entwicklung der Tricktechnik durch zahlreiche Filmsequenzen, Plakate und Werke der Paläo-Art veranschaulicht.



Dabei wird deutlich, dass bei der Entstehung der "KinoSaurier" immer drei Faktoren zusammenspielen: die technischen Möglichkeiten bei Spezialeffekten, der jeweils aktuelle Stand der Forschung – und ein gewaltiger Schuss Fantasie.



Die Ausstellung ist in den zwei Sonderschausälen und vier Kabinetten im Hochparterre zu sehen und ist in Kooperation mit dem Landesmuseum Hannover entstanden.

Bitte tragen Sie bei dieser Veranstaltung einen Mund-Nasenschutz.

Beim Eingang ist ein gültiger 3G-Nachweis vorzuweisen (geimpft, genesen oder PCR-getestet).

Mit der Bitte um Anmeldung unter: presse @ nhm-wien.ac.at

Pressematerial:

https://www.ots.at/redirect/nhm-wien37



