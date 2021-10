ÖHV: Verlängerung für Kostenübernahme betrieblicher Tests, Tourismus braucht höchste Sicherheitsstufe

Der Tourismus braucht praktikable Lösungen für Tests und maximale Sicherheit für Mitarbeitern und Gäste

Wien (OTS) - „Am hilfreichsten wäre eine gelungene Kampagne für mehr Impfungen. Bis das gelingt, brauchen wir Tests in kurzen Intervallen. Gäste und Mitarbeiter fordern Sicherheit“, setzt sich Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, für die Fortsetzung der kostenlosen Covid-Tests in touristischen Betrieben ein: „Das hat hervorragend funktioniert, es gab keine Cluster. Also spricht nichts, aber auch wirklich gar nichts dafür, diese erfolgreiche Strategie zu ändern.“

Tests in die Betriebe: Gelebte Praxis als Maßstab für die Politik

„Mitarbeiter und Gäste brauchen einen unkomplizierten und raschen Zugang zu kostenlosen Tests. Bringen wir die flächendeckend in die Hotels. Denn der Weg zum nächsten Testzentrum ist in vielen Regionen lang und beschwerlich“, plädiert Gratzer für die gelebte Praxis als Maßstab für den optimalen Maßnahmenmix aus PCR-Test für Mitarbeiter, Teststraßen in Betrieben, Hotels als Abnahmestelle für Schnelltests und Selbsttests unter Aufsicht vor Ort: „Wenn wir die Tests optimal in den Tagesablauf integrieren, steigt die Akzeptanz.“ Die Überzeugungsarbeit der Hoteliers bei ihren Mitarbeitern trägt übrigens Früchte: Die Durchimpfungsrate unter Beschäftigten in der Hotellerie liegt mit 72% deutlich über der dem Durchschnitt der Bevölkerung und steigt weiter.

