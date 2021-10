Blümel und Stagl zu Gast bei „Milborn“ – Mittwoch um 21:15 Uhr auf PULS 24

Mittwochabend begrüßt Corinna Milborn Finanzminister Gernot Blümel, ÖVP, sowie die Umweltökonomin Sigrid Stagl im Studio

Wien (OTS) - Die so genannte ökosoziale Steuerreform war ein regierungsinterner Kraftakt. Nach tage- und nächtelangen Verhandlungen innerhalb der Koalition wurde am vergangenen Sonntag schließlich das Ergebnis präsentiert, das bei Expertinnen und Experten nicht nur auf Gegenliebe stieß: Neben der für viele zu niedrigen CO2-Bepreisung von 30 Euro pro Tonne wird auch der soziale Effekt in Frage gestellt – Stichwort „Kalte Progression“. Für andere ist es wiederum ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ist diese Reform der Anstoß zum Systemwechsel? Wie werden die nächsten Schritte aussehen? Dazu begrüßt Corinna Milborn Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei sich im Studio.

Einen höheren Einstiegspreis beim CO2 hätte sich Umweltökonomin Sigrid Stagl gewünscht. Bei Corinna Milborn spricht sie über die Verantwortung der Politik, das momentane System zu einem ökologischeren zu machen. Wie kann die Politik die Menschen und die wirtschaftlichen Akteure dabei am besten einbinden?

„Milborn – Das PULS 24 Politgespräch“ – Mittwoch, 6. Oktober, um 21:15 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470