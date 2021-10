FPÖ – Amesbauer: Tägliche Nehammer-Pressekonferenz mit immer denselben Stehsätzen!

Innenminister übersieht vor lauter Medienterminen, wie sich die Situation in Österreich zuspitzt!

Wien (OTS) - „Nahezu täglich gibt Nehammer Pressekonferenzen mit immer denselben Stehsätzen. Lediglich das Problem wird währenddessen ebenso täglich größer“, kommentierte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer den heutigen Auftritt des ÖVP-Innenministers mit seinem serbischen Amtskollegen. „Die internationale Zusammenarbeit und die Kooperation mit Verbündeten im Kampf gegen die illegale Migration ist wichtig. Nehammer gefällt sich aber offenbar selbst so gut in diesem Scheinwerferlicht, dass er bei den ganzen Medienterminen komplett übersieht, wie sich die Situation in Österreich zuspitzt“, betonte Amesbauer und verwies auf die aktuellste Asylantragsstatistik des Innenministeriums. Diese weist mittlerweile allein bis August einen Anstieg von knapp 122 Prozent im Vergleichszeitraum zum Vorjahr aus.

„Diese fatale Entwicklung schlägt sich mittlerweile auch schon auf die Kapazitätsgrenzen der Asylunterkünfte durch und ist damit wieder in der Lebensrealität der betroffenen Anwohner angekommen. Das erst kürzlich von Nehammer wieder eröffnete Großquartier in Steinhaus am Semmering platzt binnen nur zweier Wochen schon wieder aus allen Nähten“, ergänzte der freiheitliche Sicherheitssprecher und befürchtete: „Wenn das so weiter geht, wird Nehammer bald die Pressekonferenztermine durch Verhandlungen mit Zeltverleihfirmen ersetzen, um die Asylanten noch irgendwo unterbringen zu können. Da kann er noch so viele Polizisten zu sämtlichen Grenzübergängen am Balkan entsenden und Drohnen für ganz Europa zur Verfügung stellen: Wenn wir nicht das Asylrecht aussetzen und an den österreichischen Grenzen beginnen, jeden illegalen Einwanderer konsequent abzuweisen, wird das alles nichts nützen.“

