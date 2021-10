Vorstellung der CEOs FOR FUTURE Generationenplattform mit Doris Schmidauer

Doris Schmidauer fungiert ab sofort als Repräsentation und Botschafterin der C4F Generationenplattform und wird Sprachrohr für die Jugend im Verein.

Wien (OTS) - CEOs FOR FUTURE ist ein gemeinnütziger Verein, der die Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft vorantreibt. Dabei liegt den Topmanager:innen der Dialog mit der Jugend am Herzen. Organisationen wie die Fridays, die Pfadfinder, die Landjugend, jumps u.v.m stehen im Austausch mit CEOs FOR FUTURE. Jetzt kommt eine prominente Botschafterin hinzu: Doris Schmidauer fungiert ab sofort als Repräsentation und Botschafterin der C4F Generationenplattform und wird Sprachrohr für die Jugend im Verein.

Welche Ziele verfolgt die Generationenplattform?

Welche Rolle nimmt die Botschafterin Doris Schmidauer ein?

Wie kann eine Haltungsänderung bei Wirtschaft & Gesellschaft gelingen?



Gesprächspartner:innen:

Doris Schmidauer / C4F Botschafterin Generationenplattform

Karl Kienzl / CEOs FOR FUTURE

Lukas Kienzl / Organisation Generationenplattform

Silvia Angelo / ÖBB INFRA Vorstand

Karin Zipperer / VOR Geschäftsführung

Wir bitten um verbindliche Zusage unter ceosforfuture @ kraftkinz.com.

Pressekonferenz: Vorstellung der Generationenplattform von CEOs FOR FUTURE Botschafterin Doris Schmidauer

Datum: 14.10.2021, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: ÖBB Lehrwerkstätte Wien

Hebbelplatz 7, 1100 Wien, Österreich

Url: http://www.ceosforfuture.at

Rückfragen & Kontakt:

CEOs FOR FUTURE

c/o KRAFTKINZ GmbH

Pamela Graf, Tel: 01 803 30 84–14

Christoph Klaritsch, Tel: 01 803 30 84–17

E-Mail: ceosforfuture @ kraftkinz.com

Web: www.ceosforfuture.at