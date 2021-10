9. Wiener Freiwilligenmesse

Die Freiwilligenmesse am 9. und 10. Oktober im Rathaus ist genau das Richtige für alle, die sich engagieren wollen oder es wieder wollen

Wien (OTS) - Viele Menschen konnten während der Pandemie weniger oder gar nicht freiwillig tätig sein- damit ging für diese ein wichtiger Teil ihres Alltags mit wertvollen sozialen Kontakten verloren. Bei aller gebotenen Vorsicht vor der noch immer nicht beendeten Pandemie, stehen die Türen für alle Interessierten wieder offen! Eine aktuelle Umfrage des Vereins Freiwilligenmessen in Kooperation mit dem Sozialministerium und MARKET Linz zeigt, dass sich fast drei Viertel aller Freiwilligen nach der Pandemie so wie vorher oder noch mehr engagieren wollen. Dazu Michael Walk vom Verein Freiwilligenmessen: "Für ein Drittel der österreichischen Freiwilligen ist die Bedeutung von Freiwilligenarbeit in der Krise sogar noch gestiegen". Insbesondere bei jungen Menschen.

72 Vereine und Organisationen zeigen auf der Messe ihre Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement! Ein informatives Rahmenprogramm begleitet die Messe.

Eintritt ist frei!

www.freiwilligenmesse.at

Datum: 10.10.2021, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: vor Rathaus Wien, Lichtenfelsgasse 2

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.freiwilligenmesse.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Walk, michael.walk @ freiwilligenmesse.at, 0664 854 649 96