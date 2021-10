AVISO: Fachtagung PRO-Heritage und INCREAS

Kartause Mauerbach (OTS/BHÖ) - Am 6. und 7. September 2021 finden wieder Fachtagungen aus den beiden EU-Projekten PRO-Heritage und INCREAS, in denen die Burghauptmannschaft Österreich federführend beteiligt ist, statt.

Kurz vor dem offiziellen Beginn der Tagung in der Kartause Mauerbach, laden die Veranstalter am 6. September um 9 Uhr zum Pressefrühstück für Vertreterinnen und Vertreter der Medien ein, in Zuge dessen ein Überblick über die Projekte und die Tagung gegeben wird.

PRO-Heritage:

In Europa gibt es zahlreiche historische Gebäude, die ständig gewartet und saniert werden müssen, um den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Nutzung gerecht zu werden. Die Partner von PRO-Heritage sind bestrebt, Fach- und Handwerkern eine Erst- und Dauerausbildung anzubieten, die traditionelle Kompetenzen und Fertigkeiten für das gebaute Kulturerbe anbietet, basierend auf Best Practice Beispielen der Partnerorganisationen. Darüber hinaus wird PRO-Heritage eine Struktur und ein Umfeld für regelmäßige Reisen von Gesellen in Europa schaffen, um den Austausch von Kompetenzen und Fertigkeiten in Europa weiter zu fördern.

Die wichtigsten in PRO-Heritage angesprochenen Bedürfnisse sind:

der Schutz traditioneller Kompetenzen und Fertigkeiten für das gebaute Kulturerbe, die relevant sind für Energieeffizienz und erneuerbare Energien;

die Notwendigkeit, ausreichend ausgebildete Fachkräfte und Handwerker in die „sanfte“ Erhaltung, Pflege und Pflege einzubeziehen;

die Notwendigkeit diese Fachkräfte und Handwerker zu zertifizieren, damit ihre Kompetenzen und Fähigkeiten anerkannt werden können.

INCREAS:

In den letzten Jahren rückte das Kulturerbe immer mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Europäischen Kommission. Die Herausforderung besteht darin, Maßnahmen zu ergreifen und das Vorgeschlagene in die Praxis umzusetzen. INCREAS ist ein Pilotprojekt zur Fortsetzung mehrerer in den letzten Jahren ergriffener Maßnahmen und zur Schaffung eines starken Sektors, in dem das kulturelle Erbe sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft zum Nutzen beider kombiniert werden soll. Das Projekt dient dazu, die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und das nachhaltige kulturelle Erbe Europas zu fördern. Das Projekt wird mit Fördermittlern der Europäischen Kommission – Generaldirektion für Bildung, Kultur, Jugend, Sprachen und Sport finanziert.

Bitte merken Sie sich vor:

Am 06. Oktober findet ab 9 Uhr ein Pressefrühstück statt, in Zuge dessen ein Überblick über die Projekte und die Tagung gegeben wird. Es besteht die Möglichkeit für Interviews mit den Projektleitern sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und zur Aufnahme von Foto-und Filmmaterial.

Um Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at wird ersucht.

Rückfragen & Kontakt:

Burghauptmannschaft Österreich

Mag. Christian Gepp

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit & Medien

Tel.: +43 1 53649-814619

presse @ burghauptmannschaft.at

www.burghauptmannschaft.at

www.facebook.com/burghauptmannschaft