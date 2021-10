FPÖ – Nepp/Berger: Und täglich grüßt das Murmeltier – erneuter Aufgriff illegaler Migranten in Favoriten

108 aufgegriffene Männer müssen sofort wieder außer Landes gebracht werden

Wien (OTS) - Mittlerweile kommt es beinahe täglich vor, dass Anrainer die Polizei rufen, weil sie eine Gruppe junger, herumstreifender Männer im 10. Bezirk entdecken. Auch diesmal stellte die Polizei fest, dass es sich bei den 23 Fremden entlang des Liesingbachs um Illegale handelt, 22 von ihnen sind laut Polizei Syrer, einer ist palästinischer Staatsangehöriger. „Während der türkise Innenminister Nehammer von Grenzschließungen spricht, österreichische Urlauber an den Grenzen auf Grund von Corona auf Herz und Nieren überprüft werden, können Schlepper offenbar unbehelligt einreisen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten!“ Nepp fordert, dass sämtliche 108 aufgegriffene Männer unverzüglich nachhause geschickt werden. „Mit humanitärer Hilfe hat deren Aufenthalt in Österreich nämlich nichts zu tun. Einmal mehr sind es junge Männer, die sich bei uns einschleusen, während sie ihre Frauen und Kinder eiskalt zurückgelassen haben. Es wäre daher höchst an der Zeit, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig klar macht, dass es keine weiteren Geldgeschenke für Sozialzuwanderer mehr geben wird!“

Der freiheitliche Bezirksparteiobmann in Favoriten, LAbg. Stefan Berger, weist darauf hin, dass innerhalb einer Woche allein in Favoriten 108 illegale Migranten aufgegriffen wurden. „Offenbar ist der südliche Wiener Bezirk ein begehrtes Endziel. Das ist wenig verwunderlich. Immerhin befinden sich in Favoriten zahlreiche Moscheen mit radikal-islamistischem Background. Und SPÖ-Bezirksvorsteher Franz sieht dem Treiben der radikalen Islamisten in seinem Bezirk nicht nur tatenlos zu, sondern stattet diesen Moscheen sogar regelmäßig Besuche ab“, kritisiert Berger.

