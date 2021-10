ORF-Gebühren – Leichtfried: Verantwortlich ist ÖVP-Stiftungsrat und von ÖVP installierter Generaldirektor

Wien (OTS/SK) - In der Frage der Erhöhung der ORF-Gebühren sieht SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried die ÖVP in der Verantwortung:

„Die GIS-Erhöhung ist ein Wunsch des von der ÖVP installierten künftigen ORF-Generaldirektors Weißmann. Gleichzeitig muss der Stiftungsrat zustimmen – und dieser hat bekanntlich eine ÖVP-Mehrheit“, erinnert Leichtfried. Es sei deshalb „ein absurdes Schauspiel, wenn der von den Türkisen gewählte Generaldirektor eine Gebührenerhöhung wünscht, die im türkisen Stiftungsrat abgesegnet werden muss, sich aber gleichzeitig der türkise – für Medien zuständige – Kanzler Kurz dagegen ausspricht“, so Leichtfried. ****

Inhaltlich ist Leichtfried dafür, jede Gebühren-Erhöhung genau zu prüfen. „In Zeiten, in denen die Bevölkerung durch die Corona-Krise und die hohe Inflation ohnehin stark belastet ist, muss die Gebühren-Erhöhung dreimal überlegt werden“, so Leichtfried. (Schluss) ah/ah

