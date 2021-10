Sandra Kern wird neue stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich

Wien (OTS) - Mit 11. Oktober 2021 wird Sandra Kern neue stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich. Kern kann auf eine langjährige Karriere im Erwachsenenbildungsbereich, im Marketing, in der öffentlichen Verwaltung und im Kommunalbereich verweisen und hat sich ihre beruflichen Lorbeeren vor allem in Niederösterreich verdient. Bis zu ihrer Ernennung als stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich war sie sechs Jahre lang Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Mag. Roland Sauer, Verwaltungsratsvorsitzender des AMS Österreich heißt die neue stellvertretende Landesgeschäftsführerin willkommen:

„Sandra Kern verfügt über vielfältige und profunde Kenntnisse des Arbeitsmarktes, insbesondere der Arbeitsmarktpolitik in Niederösterreich und hat vielfältige Ideen für die Tätigkeit im AMS. Für die Aktivitäten der Landesorganisation Niederösterreich sind ihre Expertise und Erfahrung ein großer Gewinn. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Kern und wünsche ihr einen guten Start in ihrer neuen Funktion.“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice Niederösterreich

Mag. Siegfried Hirsch

+43 (0) 50904-300132

siegfried.hirsch @ ams.at

http://www.ams.at