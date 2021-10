Aviso Pressegespräch: „Mitten in der Datenrevolution!“

Vom Wissen zum Handeln im Gesundheitswesen

Wien (OTS) - Großbritannien ist mit einer Durchimpfungsrate von fast 70 Prozent eines der europäischen Vorzeigeländer im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. Dahinter steht eine erfolgreiche zielgruppengerecht geführte Impfkampagne, die auf den Gesundheitsdaten der BürgerInnen Großbritanniens beruht. Hochwertige Daten sind ein wesentlicher Bestandteil bei der erfolgreichen Bekämpfung von COVID-19. Dafür existieren zahlreiche internationale Best Practice Beispiele, wie beispielsweise das britische NHSX*, das eine AI-Bildgebungsdatenbank, um Muster und Variationen von COVID-19 bei britischen PatientInnen zu identifizieren, entwickelt hat.

Gesundheitsdaten können uns bereits heute wie auch in Zukunft helfen, unsere Ressourcen im Gesundheitswesen optimal einzusetzen und PatientInnen noch besser und zielgerichteter zu versorgen.

Internationale Beispiele und was in Zukunft alles möglich sein könnte, erhalten Sie von hochkarätigen ExpertInnen beim virtuellen Pressegespräch am 08. Oktober 2021, 10:00-11:00 Uhr.



Ihre virtuellen GesprächspartnerInnen:

Univ.-Prof. DDr. Stefan THURNER

Physiker und Ökonom, Professor am Institut für die Wissenschaft Komplexer Systeme der Medizinischen Universität Wien, Leiter „Complexity Science Hub Vienna“

Ming TANG, MBA (angefragt)

National Director, Data & Analytics, NHS England and NHS Improvement, UK





Wann: Freitag, 08. Oktober 2021

Wann: Freitag, 08. Oktober 2021

Uhrzeit: 10:00 Uhr (s.t.)





Das Gespräch findet in englischer Sprache statt!

Das Gespräch findet in englischer Sprache statt!

Das Pressegespräch findet mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca Österreich und der Britischen Botschaft in Wien statt.

* NHSX ist eine gemeinsame Einheit von NHS England und dem Department of Health and Social Care.







"In the midst of the data revolution!"

From knowledge to action in healthcare

The UK is one of Europe's leading countries in the fight against the COVID-19 pandemic, with a vaccination coverage rate of almost 70 percent. One reason for this is a successful targeted vaccination campaign based on the health data of UK citizens. High-quality data is an essential part in the successful fight against COVID-19, and there are many international best practices, such as the UK's NHSX*, which has developed an AI imaging database to identify patterns and variations of COVID-19 in UK patients.

Health data can already help us today and in the future, to optimally use our resources in the health care system and to provide patients with even better and more targeted care.

International examples and what could be possible in the future will be shared by top experts at the virtual press briefing on October 8th, 2021, 10:00-11:00 am.



Experts:

Univ.-Prof. DDr. Stefan THURNER

Physicist and Economist, Professor at the Institute for the Science of Complex Systems at the Medical University of Vienna, Head of "Complexity Science Hub Vienna"

Ming TANG, MBA (requested)

National Director, Data & Analytics, NHS England and NHS Improvement, UK

Where: Live-Zoom (Link after registration)

When: Friday, October 8th, 2021

Time: 10:00 a.m. (s.t.)





The presentations will be held in English!

Registrations at: presse @ finefacts.at





The press briefing is kindly supported by AstraZeneca Austria and the British Embassy in Vienna.

* NHSX is a joint entity between NHS England and the Department of Health and Social Care.

