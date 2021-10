SPÖ-Kucharowits: Abhängigkeit von US-Online-Monopolisten beenden

Konzerne zerschlagen, EU-Infrastruktur aufbauen, Quellcodes offenlegen

Wien (OTS/SK) - „Es war nur eine Frage der Zeit, bis uns einer der Online-Giganten wie Facebook zeigt, wie vulnerabel ein solches Konstrukt wirklich ist“, zeigt sich SPÖ-Netzpolitiksprecherin Katharina Kucharowits vom gestrigen Facebook-Ausfall wenig überrascht. „Der Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram sollte ein Weckruf sein und ein Umdenken bei der Internetinfrastruktur anregen. Solche Monopole müssen beendet und dezentralisiert, eine europäische Infrastruktur aufgebaut werden“, hebt Kucharowits die Lehren aus dem Zwischenfall hervor. ****

„Dienste wie Facebook oder WhatsApp sind mittlerweile die neue öffentliche Kommunikationsinfrastruktur. Diese in den Händen von Online-Monopolen zu belassen, ist schon lange nicht mehr im Interesse der Menschheit. Insbesondere Facebook kann so nicht weiter bestehen bleiben“, fordert die Abgeordnete die Trennung der drei Dienste Facebook, WhatsApp und Instagram. „Das wäre aus Resilienz- und Sicherheitsfragen dringend geboten“, so Kucharowits.

Auch die herrschende Kontroverse um die Geschäftspraktiken des Konzerns rückt Kucharowits in den Fokus: „Giganten wie Facebook müssen ihre Quellcodes offenlegen. Wir können es uns nicht leisten, dass quasi öffentliche Infrastruktur von Onlinekonzernen hinter verschlossenen Türen beherrscht wird. Eine Open-Source-Verpflichtung ab einer gewissen Größe wäre wegweisende Netzpolitik.“ (Schluss) sd/bj

