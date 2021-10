FPÖ – Hafenecker: Gratis-Öffi-Ticket für Angehörige der Einsatzorganisationen!

FPÖ-Antrag für Freifahrt für Uniformierte in allen öffentlichen Verkehrsmitteln

Wien (OTS) - „Die Angehörigen der Einsatzorganisationen sind eine zentrale Stütze unseres Staates und leisten tagtäglich einen unschätzbaren Dienst an der Gemeinschaft. Wir Freiheitliche fordern daher die Einführung eines Gratis-Öffi-Tickets für alle Uniformträger dieser Organisationen“, erklärte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, der einen entsprechenden FPÖ-Antrag im Nationalrat ankündigte.

„In Deutschland gibt es bereits seit 2020 eine Freifahrtsregelung für Bundeswehrangehörige in Uniform. Diese motiviert nicht nur viele zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, was aus umweltpolitischer Sicht einen Gewinn darstellt, sondern erhöht auch das Sicherheitsgefühl aller Fahrgäste. Wir unterstützen daher auch die Forderung der FGÖ-Bundesheergewerkschaft und ihres Präsidenten Manfred Haidinger nach einer Einführung eines kostenlosen Klimatickets nach deutschem Vorbild“, so Hafenecker weiter.

Belastungen und Zwang, wie sie die schwarz-grüne Regierung umsetzen würden, seien der falsche Weg um Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Aus freiheitlicher Sicht sei die Schaffung von Anreizen der einzig richtige Weg, sagte der FPÖ-Verkehrssprecher.

„Ein Gratis-Klimaticket für alle uniformierten Angehörigen von Einsatzorganisationen stellt einen solchen positiven Anreiz dar. Wenn ÖVP und Grüne tatsächlich am Klimaschutz so viel gelegen ist, wie sie immer vorgeben, dann müssen sie unseren FPÖ-Antrag unterstützen“, betonte Hafenecker.

