Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Innenrestaurierung der Pfarrkirche in Weißenkirchen in der Wachau wurde der Pfarre Weißenkirchen in der Wachau eine Förderung in der Höhe von 136.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Weiters wurde eine Förderung für den „Verein zur Durchführung der Herbsttage Blindenmarkt“ in der Höhe von 115.000 Euro beschlossen.

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Kooperationsprojektes „Niederösterreich bewegt – Entwicklung und Förderung von Gesundheits- und Breitensportangeboten in Niederösterreich für Kinder und Jugendliche unter gezieltem Einsatz von Bewegungsexpertinnen und Bewegungsexperten“ wurde der Sportunion NÖ im Zeitraum 01/2021 bis 12/2021 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von max. 100.000 Euro genehmigt.

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Jugendsport- und Kooperationsprojektes „Jugend gesund bewegen – Voll aktiv im Sportverein“ wurde den NÖ Sportdachverbänden im Zeitraum 09/2021 bis 08/2022 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von maximal 200.000 genehmigt.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse