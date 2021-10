FPÖ – Amesbauer: Kaum aufgesperrt, ist Asylquartier am Semmering schon wieder voll!

Migrationskrise droht wie 2015 zu eskalieren – Politik muss Notbremse ziehen!

Wien (OTS) - Vor nur knapp zwei Wochen wurde das Asylquartier „Haus Semmering“ (Gemeinde Spital am Semmering), das in der Amtszeit von Innenminister Herbert Kickl stillgelegt wurde, wieder reaktiviert. Nun wurde durch die Berichterstattung der „Steirerkrone“ bekannt, dass das Quartier in dieser kurzen Zeitspanne bereits bis knapp an die Kapazitätsgrenze gefüllt wurde - insgesamt sollen schon 170 Asylwerber dort untergebracht sein. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer, der selbst aus dieser Region stammt, ist alarmiert: „Unsere Befürchtungen haben sich in kürzester Zeit bestätigt. Das ‚Haus Semmering‘ ist wieder zu einem echten Großquartier geworden und sorgt bei der Bevölkerung für massive Verunsicherung.“

Für Amesbauer ist dieses Vorgehen ein Produkt der inkonsequenten Migrationspolitik der türkis-grünen Regierung: „Diese wirkt sich nun unmittelbar auf die Steiermark aus. Auch das Totalversagen von Innenminister Nehammer in Sachen Asylpolitik wird durch die Reaktivierung dieser Unterkunft offenkundig. Besonders bedauerlich ist es aus steirischer Sicht, dass Landeshauptmann Schützenhöfer diesen Entwicklungen politisch rein gar nichts entgegensetzt. In der aktuellen Berichterstattung sagte ein Polizeisprecher lediglich, dass es im Ort zu keinen Zwischenfällen kam, ob sich im Quartier bereits straf- oder verwaltungsrechtlich relevante Vorfälle ereignet hätten, bleibt damit offen. Die Polizei musste dem Vernehmen nach bereits mehrmals in Richtung der Großunterkunft zu entsprechenden Einsätzen ausrücken. Wir Freiheitliche werden weiterhin die rasche Schließung dieses überdimensionierten Asylheims fordern.“

„Es ist nun mehr als augenscheinlich, dass die Migrationskrise wieder wie im Jahr wie 2015 zu eskalieren droht. Die Allianz aus türkiser Asyl-PR und grüner Willkommenskultur befeuert diese gefährliche Entwicklung“, betonte der freiheitliche Sicherheitssprecher und weiter: „Wenn die Politik nicht jetzt sofort die Notbremse zieht – das Asylrecht umgehend aussetzt, die Grenzen für illegale Migranten schließt und diese auch konsequent abweist – werden wir bald wieder Zustände haben, in denen massenweise illegale Migranten unkontrolliert und unbehelligt über die Grenzen und durchs Land ziehen - das muss unbedingt verhindert werden!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at