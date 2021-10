Pick & Barth gewinnen Wiener Linien Digital Etat

Wien (OTS) - Die Wiener Kommunikationsagentur Pick & Barth unterstützt ab sofort die Wiener Linien in ihrer Digitalkommunikation. Mit Liebe zum Detail und Leidenschaft für den öffentlichen Verkehr konnte sie sich in einer Ausschreibung durchsetzen. Die Wiener Linien sind mit ihrer innovativen, 360-Grad-Kommunikationsstrategie in aller Munde, bereits seit über zehn Jahren sind sie konstant Early Adopter.

Managing Partner Yussi Pick betont zum neuen Kunden: “Die Wiener Linien sind digital von Anfang an vorne dabei. Es ist eine besondere Ehre und schöne Herausforderung mit einem so innovativen Kunden zu arbeiten.” Und das nicht nur aus kommunikativer, sondern auch aus inhaltlicher Sicht: “Öffentlicher Nahverkehr ist eine der besten Lösungen gegen die Klimakatastrophe.” Pick & Barth bringen für die Öffis in Wien in den nächsten Jahren ihre Erfahrung in zielgruppengenauer Ansprache und wertebasierter Kommunikation ein. Die Wiener Linien sind Teil des Wiener Lebensgefühls - das wird in Kreation und Content spürbar sein. "Dabei ist das Ziel noch mehr Menschen davon zu überzeugen, die Wiener Linien zu nutzen und damit Teil der besten Fahrgemeinschaft der Stadt zu werden,“ so Pick.

Über Pick & Barth

2011 gegründet ist die eigentümergeführte Agentur zu einer der renommiertesten Kommunikationsagenturen des Landes aufgestiegen. Am Spittelberg entwickelt sie Kampagnen, unterstützt Organisationen und berät Unternehmen in Kommunikationsfragen. Dabei immer im Fokus: Die wertebasierte Kommunikation. Dem Ziel folgend Menschen zu involvieren, zu mobilisieren und Verständnis für Anliegen zu schaffen.

