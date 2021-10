„WELTjournal / WELTjournal +“: „China – der lange Weg zur Supermacht“ und „Chinas Milliardäre – Big-Business mit dem Ja-Wort“

Am 6. Oktober ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeichnet China-Korrespondent Josef Dollinger am Mittwoch, dem 6. Oktober 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 den Weg Chinas seit der Gründung der Kommunistischen Partei vor 100 Jahren nach und spricht mit Partei-Funktionären, chinesischen Historikern und Experten über Chinas langen Weg zur Supermacht. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Chinas Milliardäre – Big-Business mit dem Ja-Wort“.

WELTjournal: China – der lange Weg zur Supermacht

China ist die wohl am rasantesten aufstrebende Großmacht des 21. Jahrhunderts. Die meisten Chinesen sind überzeugt, dass China mit dem Westen nicht nur gleichgezogen hat, sondern auf der Überholspur ist. Möglich wurde der beispiellose Aufstieg auch und vor allem, weil das riesige Land seit mehr als 70 Jahren von der Kommunistischen Partei Chinas autoritär und repressiv regiert wird. Die Kommunisten haben ihre Macht über Jahrzehnte intern gefestigt, zuletzt hat Staatschef Xi Jinping die autokratische Machtfülle seines Amtes noch weiter ausgebaut. Xi setzt auf Turbo-Wirtschaftswachstum, steigenden Wohlstand und Nationalismus.

WELTjournal +: Chinas Milliardäre – Big-Business mit dem Ja-Wort

Zehn Hochzeitskleider, zwei verschiedene Eheringe, Blumenschmuck um eine Viertel Million Euro. Wenn die chinesische Elite Hochzeit feiert, spielt Geld keine Rolle. China hat mittlerweile mehr Milliardäre als die USA oder Europa. „Eine Million Dollar entspricht bei vielen meiner Kunden wahrscheinlich nicht einmal einem Prozent ihres Vermögens“, sagt Hochzeitsplanerin Lelian Chew. Bis zur Pandemie hat sie die Hochzeiten der Superreichen organisiert und ihnen jeden noch so absurden Wunsch erfüllt: „Meine Kunden sind damit aufgewachsen, dass sie alles, was sie wollen, auch bekommen. Sie würden es nicht verstehen, wenn ich ihnen sage, dass etwas nicht möglich ist.“ „WELTjournal +“ gibt exklusive Einblicke in das Leben von Chinas Super-Reichen und ihren Hochzeiten – ein Spagat zwischen jahrhundertelangem Brauchtum und neuem Luxus.

