ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Wenn es Herbst wird auf der Alm“

Außerdem: „Landleben“-Doppel im Zillertal und Kitzbühel, „treffpunkt medizin“ mit „Gesundheitsmythen: Volksweisheiten“ und „DialogForum“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information porträtiert am Mittwoch, dem 6. Oktober 2021, in einer neuen „Heimat Österreich“-Doku die steirischen Almen im Herbst, bevor es in zwei „Landleben“-Produktionen ins Zillertal und zu den Kitzbüheler Almen geht. Das ORF-III-Gesundheitsformat „treffpunkt medizin“ widmet sich in zwei Filmen Gesundheitsmythen rund um Hausmittel und der Selbstmedikation mit rezeptfreien Präparaten. Abschließend befasst sich das „DialogForum“ mit dem „Internet Manifesto“.

Im Hauptabend wartet die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Wenn es Herbst wird auf der Alm“ (20.15 Uhr). Der Tag naht, an dem die Alm eingewintert und die Herden zurück ins Tal getrieben werden müssen. Heuer war für viele Bauern die Zeit auf der Alm besonders kurz – das schlechte Wetter im Mai hat manche sogar ganz davon abgehalten, die Tiere aufzutreiben. Wolfgang Scherz zeigt auf mehreren steirischen Almen, wie dort die Saison zu Ende geht und wie die Einheimischen mit der Rückkehr der dunklen Jahreszeit umgehen.

Mit „Landleben“ kann man um 21.05 Uhr „Im Zillertal – Das wahre Leben spüren“: Zwischen den Kitzbüheler und den Tuxer Alpen zieht sich eines der typischsten und urigsten Tiroler Täler, das Zillertal. Auch wenn das Leben im Lauf der Jahrzehnte durch die Modernisierung leichter geworden ist, hat es sich in wesentlichen Punkten nicht maßgeblich verändert. Gestalter Florian Prögler porträtiert die Menschen in dieser Region und zeigt, was sie denken, wo sie einander treffen und wovon sie träumen. Danach folgt „Landleben: Kitzbüheler Almleben“ (21.55 Uhr).

Mit „Gesundheitsmythen: Volksweisheiten“ startet „treffpunkt medizin“ um 22.30 Uhr. Was ist dran an den Volksweisheiten aus Omas Gesundheitsbuch? „treffpunkt medizin“ nimmt in dieser neuen Doku zehn Gesundheitsmythen unter die Lupe und macht einen Faktencheck. Um 23.20 Uhr steht „Der Arzt bin ich – gefährliche Selbstmedikation?“ auf dem Programm.

Danach folgt um 0.05 Uhr ein „DialogForum“ zu „Das Internet Manifesto“, in dem über tausend Wissenschafterinnen und Wissenschafter, darunter Jürgen Habermas und Noam Chomsky, ihre Vorstellungen zu einem gerechten Internet veröffentlichten. Die Einführung des „DialogForums“ erfolgt durch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Es diskutieren u. a. Leonhard Dobusch (Universität Innsbruck), Nicola Frank (European Broadcasting Union), Christian Fuchs (University of Westminster), Simone Grössing (ORF Denkraum) und Susanne Pfab (ARD-Generalsekretariat). Moderiert wird die Sendung von Klaus Unterberger.

