Die Nations-League-Final-Spiele live in ORF 1

Am 6. und 7. Oktober die Halbfinal-Partien Italien – Spanien und Belgien – Frankreich, das Finale am 10. Oktober – alles zur Primetime

Wien (OTS) - Ein Hauch EURO 2020 im ORF: ORF 1 zeigt die beiden Halbfinal-Spiele bzw. das Finale der UEFA-Nations-League am 6., 7. und 10. Oktober 2021 jeweils live um 20.15 Uhr. Mit Italien – Spanien (6. Oktober) und Belgien – Frankreich (7. Oktober) stehen einander dabei die aktuell wohl besten Teams Europas gegenüber. Halbfinale 1 in Mailand kommentieren Boris Kastner-Jirka und Helge Payer, Halbfinale 2 in Turin Oliver Polzer und Helge Payer. Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Das Finale in Mailand am Sonntag, dem 10. Oktober, kommentieren Oliver Polzer und Roman Mählich, die Analytiker heißen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at