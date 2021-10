Janoch: PCR-Lollipop-Tests auch in Wiener Kindergärten flächendeckend einführen

Hilferufe der PädagogInnen müssen von Wiederkehr endlich ernst genommen werden - Pilotphase beenden und flächendeckende Einführung umsetzen

Wien (OTS) - „Die Hilferufe der Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen müssen endlich ernst genommen werden. Wir fordern den flächendeckenden Einsatz von PCR-Lollipop-Tests in allen Wiener Kindergärten. Was in Salzburg möglich ist, muss auch in Wien möglich sein“, so die Familiensprecherin der neuen Volkspartei Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch angesichts der heutigen Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“ zu den fehlenden Covid-Tests in den Wiener Kindergärten. „Während in Wiener Schulen zweimal pro Woche PCR-getestet wird, sind die elementaren Bildungseinrichtungen in Wien nach wie vor eine offene Corona-Sicherheitslücke. Von der Wiener Stadtregierung wird diese Herausforderung konsequent ignoriert und die Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Eltern in Stich gelassen“, kritisiert Janoch.

„Ein Großteil der Bevölkerung kann sich aktuell impfen lassen. Kindern, die jünger als 12 Jahre alt sind, bleibt eine Impfung jedoch noch verwehrt. Die Kindergärten brauchen daher ein deutlich stärkeres Sicherheitsnetz als bisher“, erläutert die VP-Familiensprecherin.

In Salzburg bieten seit Ende September alle Kinderbetreuungseinrichtungen kindgerechte PCR-Lollipop-Tests für Kinder von einem bis zu sechs Jahren an. „Wien muss endlich Salzburg werden, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Wiederkehr sollte sich hier ein Beispiel an seiner pinken Kollegin in Salzburg nehmen und die Pilotphase endlich beenden“, so die ÖVP-Gemeinderätin. „Anstatt die Studien zu den Lollipop-Tests bis auf den St. Nimmerleinstag auszudehnen, muss in dieser Stadtregierung endlich jemand Verantwortung für die Kindergärten übernehmen. Bildungs- und Gesundheitsstadtrat sind gefordert“, betont Janoch abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien