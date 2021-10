Biometrisches Wählerverwaltungssystem von Neurotechnology erfolgreich bei den Parlamentswahlen in Ghana eingesetzt

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Neurotechnology lieferte Dienstleistungen und Produkte - einschließlich MegaMatcher ABIS für die Wählerverwaltung, die Wählerregistrierung, die Deduplizierung, die Auswertung, die Erstellung der endgültigen Wählerliste und die Überprüfung während der Stimmabgabe - für die allgemeinen Wahlen in Ghana am 7. Dezember 2020

Neurotechnology, ein Anbieter von Deep-Learning-basierten Lösungen und hochpräzisen biometrischen Identifizierungs- und Objekterkennungstechnologien, gab heute bekannt, dass die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens, einschließlich des automatischen biometrischen Identifizierungssystems (ABIS) MegaMatcher, für Ghanas biometrisches Wählerverwaltungssystem verwendet wurden, das die Wählerregistrierung, Deduplizierung, Beurteilung, Erstellung der endgültigen Wählerliste und Überprüfung während der Stimmabgabe für die allgemeinen Wahlen des Landes am 7. Dezember 2020 ermöglicht.

Neurotechnology lieferte das biometrische Wählerverwaltungssystem (Software) und erbrachte damit verbundene Dienstleistungen für die ghanaische Wahlkommission in Rekordzeit - nur neun Monate von Anfang bis Ende - und deckte damit alles ab, von der anfänglichen Wählerregistrierung bis zur Erstellung der endgültigen Wählerliste und der Vor-Ort-Unterstützung für die allgemeinen Wahlen.

Das MegaMatcher ABIS von Neurotechnology ermöglichte die Deduplizierung von insgesamt 17.027.641 registrierten Personen, die bei den Parlamentswahlen wahlberechtigt waren. Durch den Abgleich von Fingerabdrücken und/oder biometrischen Gesichtsdaten für jeden Namen des Registranten konnte das System 15.860 Mehrfachregistrierungen von 7.890 Einzelpersonen identifizieren, die versucht hatten, sich mehr als einmal unter verschiedenen Namen zu registrieren.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Software und den Dienstleistungen von Neurotechnology, die in einem kurzen Zeitrahmen - genauer gesagt in neun Monaten - von der Idee bis zur Fertigstellung geliefert wurden", erklärte Jean Mensa, Vorsitzende der Wahlkommission von Ghana. "Die Mitarbeiter von Neurotech waren sehr professionell und hilfsbereit. Sie waren entgegenkommend und erreichbar, da sie während der gesamten Dauer der Übung physisch vor Ort anwesend waren.

Durch die hochgenaue Identifizierung und Überprüfung jedes registrierten Wählers und die Sicherstellung, dass jeder Wähler nur eine Stimme abgeben konnte, trug das biometrische Wählerverwaltungssystem MegaMatcher ABIS dazu bei, faire, transparente, glaubwürdige und erfolgreiche allgemeine Wahlen in Ghana zu gewährleisten."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Wahlkommission von Ghana für ihr biometrisches Wählerverwaltungssystem", sagte Irmantas Naujikas, Direktor von Neurotechnology.

Informationen zu MegaMatcher ABIS

Das automatisierte biometrische Identifizierungssystem MegaMatcher ist ein komplettes, schlüsselfertiges System für den Einsatz großer multibiometrischer Projekte. Erhältlich entweder als On-Premise Software oder als Cloud-Dienst,MegaMatcher ABIS umfasst alle Algorithmen, Software und Systemverwaltungstools, die für die Durchführung von Projekten auf nationaler Ebene erforderlich sind, wie z. B. biometrische Wählerregistrierung mit Datensatzdeduplizierung, Ausstellung von Pässen, Grenzkontrolle und andere zivile und strafrechtliche AFIS/ABIS-Anwendungen.

MegaMatcher ABIS und die gesamte biometrische Produktlinie von Neurotechnology können bei Neurotechnology und über Distributoren weltweit bezogen werden. Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist verfügbar, und wie bei allen Neurotechnology-Produkten ist die neueste Version ein kostenloses Upgrade für bestehende Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.neurotechnology.com.

Informationen zu Neurotechnology

Neurotechnology ist ein Entwickler von hochpräzisen Algorithmen und Software, die auf tiefen neuronalen Netzen und anderen KI-bezogenen Technologien basieren. Das Unternehmen wurde 1990 in Vilnius, Litauen, mit der Grundidee gegründet, neuronale Netze für verschiedene Anwendungen wie biometrische Personenidentifikation, Computer Vision, Robotik und künstliche Intelligenz einzusetzen. Seit der ersten Veröffentlichung seines Fingerabdruck-Identifikationssystems im Jahr 1991 hat das Unternehmen mehr als 200 Produkte und Versions-Upgrades ausgeliefert. Mehr als 3.000 Systemintegratoren, Sicherheitsunternehmen und Hardware-Anbieter in mehr als 140 Ländern integrieren die Algorithmen von Neurotechnology in ihre Produkte. Die Algorithmen des Unternehmens haben in unabhängigen Technologieevaluierungen Spitzenergebnisse erzielt, darunter NIST MINEX, PFT, FRVT, IREX und FVC-onGoing. Weitere Informationen finden Sie unter www.neurotechnology.com.

