Globaler Geschäftsreisedienstleister BCD Travel und Spaniens führender Reisekonzern Ávoris bekräftigen Partnerschaft (FOTO)

Utrecht (ots) - Spaniens führender Reisekonzern Ávoris und BCD Travel vereinbaren ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Ávoris ist exklusiver Vertreter von BCD in Spanien und bietet Geschäftsreise-Services für globale und lokale BCD Kunden vor Ort. Das Unternehmen ist Mitglied im globalen BCD Partnernetzwerk und Teil der renommierten Barceló-Gruppe. Seit dem Zusammenschluss mit Globalias Abteilung für Auslandsreisen und Tourismus in diesem Jahr nimmt Ávoris außerdem Platz 1 der Rangliste im spanischen Reise- und Tourismusmarkt ein.

"Als einer der weltweit führenden Geschäftsreiseanbieter arbeiten wir mit zuverlässigen Netzwerkpartnern zusammen", so Greg O'Neil, President for Asia Pacific, Middle East, Africa, and Global Network bei BCD. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Ávoris spiegelt die großartigen Geschäftsergebnisse dieses Partners wider, der genau wie wir auf unternehmerisches Denken und langfristiges Wachstum setzt."

Juan Carlos González, Distribution Division Managing Director bei Ávoris, sagt: "Starke Partnerschaften sind der Schlüssel, um auf sich schnell entwickelnde Märkte, Technologien und Kundenbedürfnisse einzugehen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit BCD zu vertiefen, den Geschäftserfolg unserer Kunden zu fördern und Geschäftsreisenden einen gleichbleibend erstklassigen Service zu bieten."

Ávoris vertritt außerdem BCD Meetings & Events in Spanien, einschließlich der Sparte BCD Sports. Darüber hinaus arbeitet Ávoris eng mit BCD Media & Entertainment zusammen und betreut führende Künstler, Labels, Medienunternehmen und Produktionsfirmen.

Firmenkunden, die zu Geschäftsreisen und Meetings zurückkehren, können die umfassenden digitalen Lösungen von BCD nutzen. Darin eingeschlossen sind die firmeneigene Informations- und Analyseplattform DecisionSource® und die preisgekrönte Plattform TripSource® zur Einbindung von Reisenden.

Das globale Netzwerk von BCD bietet Partneragenturen globale Präsenz, persönliche Betreuung und Zugang zu einem umfassenden Angebot an Produkten und Services, die sowohl Partnern als auch Firmenkunden Vorteile bieten.

Über Ávoris Business Corporation

Ávoris Business Corporation ist eine vertikal organisierte Tourismusgruppe, die sich auf die Vermarktung von Reisen, Freizeit- und Urlaubsreisen spezialisiert hat. Das aus der Fusion der Reisedivisionen der Gruppen Barceló und Globalia hervorgegangene Unternehmen verfügt über ein Team von mehr als 6.000 Fachleuten, über 1.500 direkte Verkaufsstellen sowie mehr als 40 Marken, die in den fünf Bereichen Einzelhandel, Großhandel, Fluggesellschaften, Incoming Services und Geschenkboxen tätig sind, um den Reisenden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das ihren Vorlieben und Bedürfnissen entspricht. Weitere Informationen unter www.avoristravel.uk.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden in 109 Ländern, clever zu reisen und mehr zu erreichen. Unsere globale Kundenbindungsrate ist mit 98% die beste der Branche. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.com.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und wurde 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet. Es besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement samt Tochteragentur BCD Meetings & Events), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

