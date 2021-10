Richard Theiß verstärkt Geschäftsführung bei dvo Software

Mit mehr Power Steuerberater in die Cloud bringen

Cloud-Software muss auf die Bedürfnisse der Steuerberater zugeschnitten sein, damit sie für die neue Arbeitswelt gerüstet sind. Dabei spielen die hohen Sicherheitsstandards für diese Branche eine Rolle, die mobile Verfügbarkeit von Information, aber auch die zeitgemäße Unterstützung der Steuerberater bei der Umsetzung diverser gesetzlicher Vorgaben Mag. Richard Theiß, dvo Software

Wien (OTS) - „Software von Steuerberatern für Steuerberater,“ diese Vision der ersten Stunde von dvo Software, verkörpert Mag. Richard Theiß zu hundert Prozent. Der studierte Jurist sammelte vor seiner Tätigkeit als Leiter des Produktmanagements bei dvo wertvolle Erfahrungen in einer Steuerkanzlei. Gemeinsam mit dem langjährigen dvo-Geschäftsführer Dr. Rainer Haude, zeichnet Richard Theiß mit Oktober 2021 für die Geschäfte von dvo Software verantwortlich.

„Ich möchte die Steuerberater bei ihren Herausforderungen auf dem digitalisierten Markt unterstützen,“ freut sich Theiß auf die neue berufliche Aufgabe. „ Cloud-Software muss auf die Bedürfnisse der Steuerberater zugeschnitten sein, damit sie für die neue Arbeitswelt gerüstet sind. Dabei spielen die hohen Sicherheitsstandards für diese Branche eine Rolle, die mobile Verfügbarkeit von Information, aber auch die zeitgemäße Unterstützung der Steuerberater bei der Umsetzung diverser gesetzlicher Vorgaben “, so Theiß weiter.

Der langjährige Leiter des dvo-Produktmanagements Mag. Richard Theiß, geb. 1989, bringt praktische Erfahrung aus der Steuerberatungskanzlei mit, wo er nach seinem Studium der Rechtswissenschaften für Bilanzierung, Buchhaltung und die Bearbeitung steuerrechtlicher Sachverhalte zuständig war. Regelmäßige Weiterbildungen im Bereich Steuern, Bilanzierung, etc. gehören für den passionierten Läufer und Skifahrer Richard Theiß, der auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter der KF-Uni Graz Erfahrungen sammelte, zum Berufsalltag.

Spezialist für Cloud-Software im Bereich Finanz- und Rechnungswesen

„Mit Richard Theiß in der Geschäftsführung von dvo Software erhält unsere Zukunftsstrategie nun auch ein Gesicht,“ ergänzt Rainer Haude, langjähriger Geschäftsführer von dvo Software, der auch die Einführung der innovativen Cloud-Unternehmenssoftware Scopevisio am österreichischen Markt verantwortet. „Wir sind Spezialisten für Cloud-Software im Rechnungswesen- und Finanzbereich. Dabei bündelt dvo das Steuerberater-Know-how, währenddessen die Cloud-Software Scopevisio das ideale Setting für die visionäre, moderne, schlanke Unternehmensführung ist,“ so Haude weiter. „Verbunden durch offene Schnittstellen gewährleisten beide Systeme eine hocheffiziente Zusammenarbeit von Steuerberater und Klient auf höchstem Niveau.“

www.dvo.at – www.scopevisio.at

Rückfragen & Kontakt:

dvo Software – Presse

Mag. Martina Amon-Kieslinger

T: 01 544 69 79¬-749, Mobil: 0699 11 54 11 02

m.amon-kieslinger @ dvo.at