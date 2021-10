Endlich wieder auf die Piste: Am 9. Oktober startet das Kitzsteinhorn in die Wintersaison

Zell am See-Kaprun bietet ab Samstag wieder Wintergenuss in Salzburgs einzigem Gletscherskigebiet. Von 5. bis 7. November wird der Skistart mit dem neuen Event "Snow-How Days" gefeiert.

Zell am See-Kaprun (OTS) - Vorfreude auf den Schneespaß: Jetzt im Oktober, wenn die Tage kälter werden, steigt die Lust auf den Winterurlaub. In Zell am See-Kaprun locken bereits ab 9. Oktober weite Pisten am Kitzsteinhorn, Salzburgs einzigem Gletscherskigebiet. Der Gletscher in Kaprun startet die Wintersaison traditionsgemäß früh und garantiert bis in den Frühsommer eine 100%ige Schneesicherheit. Zum erholsamen Ausgleich können sich Besucher im TAUERN SPA in Kaprun verwöhnen lassen. Entspannung mit Blick auf die Berge im Infinity Pool oder in einer der Panorama-Saunen – hier schlagen Wellness-Herzen höher. Im neuen Bründl Flagship Store im Herzen von Kaprun finden Gäste im innovativsten Sportshop der Alpen auf 2500m² alles, was sie für den Skistart brauchen, nachhaltige Mode plus eine Erlebniswelt mit Restaurant, Riesenrutsche, Boulderwand und einem Skywalk auf 20 Metern Höhe.

NEUES EVENT ZUM SAISONSTART

Dieses Jahr wird der Start in die Saison 21/22 mit einem neuen Eventformat eingeläutet. Bei der ersten Auflage der „Snow-How Days“ stellen die führenden Wintersport-Marken am Gletscher des Kitzsteinhorns ein Wochenende lang ihr brandneues Material zum kostenlosten Test bereit. Von 5. bis 7. November 2021 können Besucher die neuesten Skier und Boards der Saison bereits vor dem Winter im Gletscherschnee auf Herz und Nieren prüfen. Zeitgleich sorgen Ski- und Snowboard-Technikworkshops der Kapruner Skischulen, ein „Cash4Tricks“ Snowpark Contest und der skiline.cc Snow-How Cup für ein spannendes und lehrreiches Programm am Kitzsteinhorn. Neben den sportlichen Angeboten entdecken bei den Snow how days auch Genussliebhaber viele kulinarischen Höhepunkte wie Tasting Erlebnisse oder Themengerichte. Am Abend wird die Burg Kaprun zur Bühne der Snow-How Days. Am Freitag legt das Freeride-Film Festival seinen Tour Stopp in den ehrwürdigen Burggemäuern ein. Am Samstag darf sich eine limitierte Anzahl an Gästen auf das absolute Highlight des Wochenendes freuen: Marcel Hirscher wird in ganz besonderem Ambiente im Rittersaal der Burg in einem exklusiven Talk über seine Projekte, Motivationen und Visionen sprechen. Der Salzburger, der 67 Weltcupsiege zählt und 12 Medaillen bei WM und Olympia gewann, präsentierte Ende September seine neue, selbst entwickelte Skimarke VAN DEER, die nur in auserwählten Bründl Sports Shops zu erwerben sein wird und die alles vereint, um im Weltcup ganz vorne mitzufahren.

Weiterführende Informationen zu den Snow-How Days unter: https://www.zellamsee-kaprun.com/snowhowdays

ERLEBNISWELT TOP OF SALZBURG

Schon im Oktober endlich wieder Skifahren und Snowboarden – mit 100% Schneesicherheit lädt das Kitzsteinhorn alle Wintersportler ein, die ersten Schwünge zu genießen. Auch für Skitourengeher wartet schon bald ein erstes Angebot am Gletscher. Sobald es die Schneelage zulässt, werden die ersten Felle auf die Tourenski montiert, um die Touren „Eisbrecher“ oder „Schneekönigin“ zu entdecken. So können Ausdauersportler auf gesicherten Pisten bald ihre ersten Höhenmeter der kommenden Skitourensaison überwinden. Salzburgs einziges Gletscherskigebiet bietet aber nicht nur frühzeitigen Wintergenuss, sondern begeistert auch mit seiner hochalpinen Erlebniswelt TOP OF SALZBURG auf 3.029 Metern, direkt an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern. Mit Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform sowie der Nationalpark Gallery, dem Cinema 3000 und vielen weiteren Attraktionen, bietet das Ausflugsziel ein einzigartiges Naturerlebnis. Für kulinarische Genüsse sorgt Salzburgs höchstgelegenes Restaurant, das Gipfelrestaurant.

SICHERER WINTERURLAUB UND SORGENFREI BUCHEN

Neben Spaß und sportlicher Betätigung zwischen Gletscher, Berg und See steht in diesem Winter weiterhin die Sicherheit aller Gäste, Einheimischen und Mitarbeiter im Fokus. Die Region Zell am See-Kaprun und die ortsansässigen Bergbahngesellschaften haben deshalb in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden, zusätzlich zu den landesweit vorgeschriebenen Regelungen diverse Maßnahmen entwickelt, um einen möglichst vollumfänglichen Schutz aller Schneebegeisterten zu gewährleisten. Zur Sicherheit aller Gäste investieren die gastronomischen Betriebe im Skigebiet in eine Vielzahl von Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen. Dieselben Maßstäbe gelten für Geschäfte und weitere Handelsbetriebe sowie die Unterkünfte in der Region. Zur Sicherheit aller Gäste sind 3-G Nachweise im Skigebiet und in der Gastronomie erforderlich. In geschlossenen Räumen, Stationsbereichen, im Zu- und Ausstiegsbereich sowie während der Fahrt mit den Seilbahnen und Liften (ausgenommen Schlepplifte) gilt FFP2-Maskenpflicht.

Weitere Informationen unter www.zellamsee-kaprun.com/sicherer-winterurlaub.

Unter der Aktion „Sorgenfrei buchen“ bieten zahlreiche Betriebe in Zell am See-Kaprun kostenfreie Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten bis 48 Stunden vor Anreise. Neben höchsten Hygienestandards garantieren flexible Umbuchungsmöglichkeiten in diesen Unterkünften einen sorgenfreien Urlaub. Mehr unter https://www.zellamsee-kaprun.com/de/sorgenfrei-buchen

Datum: 05.11.2021

Ort: Kitzsteinhorn

5710 Kaprun, Österreich

Url: http://www.snowhowdays.at

