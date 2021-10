Pensionistenverband - Wohlmuth zu Pflegenotstand: Pflegemilliarde statt Steuergeschenke

Jahrelanges „Nichts-Tun“ der Regierung rächt sich

Wien (OTS) - „Was ExpertInnen seit vielen Jahren prognostizieren und wovor wir als Pensionistenverband seit Jahren warnen, ist jetzt eingetreten! In Österreich herrscht Pflegenotstand! Betten in Alten- und Pflegeheimen müssen leer bleiben weil es an Personal fehlt! Die Regierung hat hier viel zu lange die Hände in den Schoß gelegt! Jetzt muss etwas geschehen, jetzt muss die Pflegereform gestartet werden – und zwar im Eiltempo! Und dafür braucht es auch die finanziellen Mittel. Daher fordert der Pensionistenverband Österreichs eine Pflegemilliarde“, betont Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs. ****

„Für eine milliardenschwere Steuerreform, bei der mit der ‚Gießkanne‘ Steuerzuckerln verteilt werden ist offenbar das Geld da! Ebenso für Reiche und Konzerne! Aber das Pflegesystem wird kaputtgespart und ausgehungert. Pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen und das Pflegepersonal bleiben dabei auf der Strecke“, so Wohlmuth, der Bundeskanzler Kurz daran erinnert, dass bereits vor über vier Jahren vollmundig eine Pflegereform angekündigt wurde. „Seit Jahren ist praktisch nichts geschehen! Und die Rechnung dafür ‚bezahlen‘ nun die Schwächsten unserer Gesellschaft! Das ist eine Schande! Die Regierung muss jetzt umgehend tätig werden! Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, Verbesserungen für in der Pflege Beschäftigte und für pflegende Angehörige, eine Erhöhung der 24-Stunden-Förderung und einen deutlichen Ausbau der mobilen und stationären Pflege-Angebote. Dafür müssen auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden“, so Wohlmuth der abschließend klarstellt: „Pflegebedürftige dürfen nicht zu Bittstellern werden. Pflege ist eine Aufgabe des Staates! Dieser muss er endlich nachkommen!“

Service: Der Pensionistenverband Österreichs hat ein umfassendes Pflege-Konzept erstellt, das auch schon der Regierung vorgelegt wurde. Dieses findet sich online unter https://pvoe.at/sites/migrate.pvoe.at/files/pvoe-pflegekonzept_version_sept_2021_0.pdf





